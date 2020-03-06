وصفة جديدة ولذيذة لعمل شاورما الدجاج

تعتبر شاورما الدجاج واحدة من أشهر وصفات الدجاج ، وأهم ما يميزها هو طعمها الجميل والشهي الذى يعشقه الجميع كبارًا وصغارًا بسبب تتبيلاتها اللذيذة وطريقة عمل سهلة، فيسهل على النساء تحضيرها في وقت قياسي.
يمكن تناول شاورما الدجاج كسندويتشات في العيش اللبناني أو كريب ، أو مع باستا وسلطات خضراء مثل سلطة الملفوف أو سلطة سيزر، أما الأطفال فيعشقون تناولها مع أصابع البطاطا المحمرة.
المقادير:
- 200 غ من الدجاج.
- 20 غ من الملح.
- 20 غ من الفلفل.
- 30 غ من الطماطم.
- 20 غ من البصل.
20 غ من البقدونس .
مكونات التتبيلة:
- 60 غ من الليمون.
- 30 غ من البهارات.
- 20 غ من الملح.
- 10 غ من الثوم.
- 20 مل من زيت الزيتون.
طريقة التحضير:
1- قطعوا الدجاج الى شرائح صغيرة ورفيعة.
2- فى وعاء عميق اخلطوا الثوم والبهارات وزيت الزيتون و الليمون ثم ضعوا الدجاج وامزجوهم معًا جيدًا حتى يتشرب الدجاج التتبيلة.
3- قطعوا البصل والطماطم والبقدونس الى قطع صغيرة جدًا.
4- في قليل من الزيت على النار قوموا بطهو الدجاج مع التقليب حتى تمام النضج.
5- بعد نضج الدجاج أضيفوا البصل والطماطم والبقدونس وقوموا بالتقليب لمدة دقيقتين.
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