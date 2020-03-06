وصفة جديدة ولذيذة لعمل شاورما الدجاج

تعتبر شاورما الدجاج واحدة من أشهر وصفات الدجاج ، وأهم ما يميزها هو طعمها الجميل والشهي الذى يعشقه الجميع كبارًا وصغارًا بسبب تتبيلاتها اللذيذة وطريقة عمل سهلة، فيسهل على النساء تحضيرها في وقت قياسي.

يمكن تناول شاورما الدجاج كسندويتشات في العيش اللبناني أو كريب ، أو مع باستا وسلطات خضراء مثل سلطة الملفوف أو سلطة سيزر، أما الأطفال فيعشقون تناولها مع أصابع البطاطا المحمرة.

