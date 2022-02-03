وصفة سلطة السلطعون مع الجبن وجبة غداء خفيفة وطازجة ومليئة بالانتعاش. يمكنك إعداد الطبق مسبقاً وتناولها خلال اليوم، يمكنك أيضاً إضافة الصلصة الحارة حسب الرغبة.

وصفة سلطة السلطعون مع الجبن

المكونات:

½ كوب جبن قريش

نصف كوب من الخيار المفروم

1/3 كوب سلطعون جاهز للاكل

¼ ملعقة صغيرة من توابل الخبز

¼ ملعقة صغيرة سريراتشا

الطريقة:

أضف الجبن والخيار المفروم ولحم السلطعون في وعاء. ضعي فوقها توابل الخبز ورذاذ سريراتشا الخفيف .

قدميها على الفور أو ضعيها في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للأكل لمدة تصل إلى أربعة أيام .

هل أصابع السلطعون صحية؟

توفر أصابع السلطعون بعض الفيتامينات الحيوية ، فهي غنية جدًا بفيتامين ب 12 وفيتامين ب 6. كما أنها تحتوي على كميات معتدلة من الفيتامينات B1 و B2 و B3 وفيتامين E وفيتامين K. ومع ذلك ، فإن أصابع السلطعون تفتقر تمامًا إلى فيتامين B5 وحمض الفوليك أو فيتامين B9 ، بالإضافة إلى فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين د.

كيف أطبخ أصابع السلطعون؟

في قدر كبير ، سخني الزيت حتى يسجل مقياس حرارة سريع القراءة 350 درجة فهرنهايت. ضع حفنة من أعواد السلطعون في الزيت برفق ، وتأكد من عدم تكدس القدر. (اعتمادًا على حجم الوعاء الخاص بك ، 2 إلى 3 دزينة من الشرائح في كل جولة). تقلى أصابع السلطعون لمدة 2 إلى 3 دقائق ، حتى تصبح ذهبية اللون.

ما هي المكونات الموجودة في أعواد المأكولات البحرية؟

المكونات: سوريمي (45٪) [ألاسكا بولوك (سمك) و / أو سمك (سمك) ، سكر] ، ماء ، نشا القمح ، نشا البطاطس ، زيت بذور اللفت ، سكر ، ملح ، بياض البيض المجفف ، مستخلص السلطعون (القشريات) ، منكه، لون (ليكوبين)، بيض مجفف.

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