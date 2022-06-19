وصفة صحية: بودينغ الشيا بالتمر هل تتوق إلى حلوى خفيفة دون استخدام السكر الأبيض؟ جرب هذا التمر البسيط والمغذي بتمر الشيا ، المصنوع من جميع المكونات الصحية. سواء كنت تتوق إلى وجبة فطور صحية أو ترغب فقط في إعداد وجبة حلويات لذيذة ، فهذه الوصفة مثالية لك. كل ما تحتاجه لتحضير هذه الوصفة هو - الحليب والشوفان وبذور الشيا ومسحوق الكاكاو والتمر والمكسرات. يمكنك تقديم هذا البودينغ في حفلات الغداء أو الحفلات الصغيرة والاستمتاع بمذاق حلو صحي.
وصفة صحية: بودينغ الشيا بالتمر
مكونات بودينغ الشيا بالتمر:
2 كوب حليب قليل الدسم
4 ملاعق كبيرة من بذور الشيا
½ كوب تمر منزوع النوى
3 ملاعق كبيرة حليب فاتر
½ كوب شوفان
2 ملعقة صغيرة مسحوق كاكاو
½ كوب لوز مقشر
وصفة صحية: بودينغ الشيا بالتمر
طريقة تحضير بودينغ الشيا بالتمر:
الخطوة 1 نقع التمر منزوع النواة
لعمل هذا الطبق ، ينقع التمر منزوع النواة في الحليب الفاتر لمدة 30 دقيقة. بمجرد نقعها ، اصنعي عجينة ناعمة واتركيها جانبًا. في غضون ذلك ، سخني الحليب قليل الدسم في مقلاة وأضيفيه إلى وعاء كبير.
الخطوة 2: اخلطي بذور الشيا ومعجون التمر
يُضاف الشوفان ومسحوق الكاكاو ومعجون التمر وبذور الشيا ويقلب جيدًا. يُسكب المزيج في أكواب التقديم ويُزين باللوز المقشر.
الخطوة 3 قدميها باردة
ضعيها في الثلاجة وقدميها باردة ، استمتعي بها!
وصفة صحية: بودينغ الشيا بالتمر
نصائح:
لجعلها أكثر لذة يمكنك وضعها مع بعض الكريمة المخفوقة.
لجعلها لذيذة أكثر ، يمكنك إضافة الفواكه الطازجة.
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