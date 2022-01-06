وصفة فرنش توست بطريقة جديدة وصفة حلوى التوست الفرنسي الشهية معروفة جداً والجميع تقريباً تناولها، وحاول تطبيقها في المنزل. ولكن هذه الوصفة مختلفة، لأنها تستخدم مكون سري.

تحتوي الكثير من أطباق الحلويات على مكونات سرية أو طرق خاصة في الخبز مما يجعل تطبيقها في المنزل شبه مستحيل، اليوم سنعلمكم سراً من أسرار صنع الحلويات الأكثر شهرة. أنت ببساطة بحاجة الى الدقيق لجعل وصفتك أقرب الى وصفات المطاعم.

وصفة فرنش توست بطريقة جديدة

المكونات:

كوب دقيق متعدد الأغراض

1 كوب حليب

رشة ملح

3 بيضات

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة كبيرة سكر أبيض

12 شريحة خبز سميكة

وصفة فرنش توست بطريقة جديدة

الطريقة:

الخطوة 1 ضع الدقيق في وعاء خلط كبير. اخفقه ببطء في الحليب. اخفق الملح والبيض والقرفة ومستخلص الفانيليا والسكر حتى يصبح المزيج ناعمًا.

الخطوة 2 تسخن مقلاة مدهونة قليلاً بالزيت على نار متوسطة.

الخطوة 3 تنقع شرائح الخبز في الخليط حتى تتشبع. يُطهى الخبز على كل جانب حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً. يقدم ساخنا.

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يمكنك تحضير حلوى فرنش توست أيضاً بطريقة صحية:

فرنش توست بدقيق الحبوب الكاملة

المكونات:

2 بيضة

4 ملعقة طعام حليب

1 ملعقة طعام سكر كاستر (حبيبات ناعمة)

¼ ملعقة صغيرة خلاصة الفانيلا

4 شريحة سميكة من الخبز الكامل الحبة

2 ملعقة طعام زبدة

4 ملعقة طعام شراب القيقب

الطريقة:

في وعاء نخفق البيض والحليب والسكر وخلاصة الفانيلا معاً.

نغمس الخبز في المزيج السابق مع الحرص على تغطية الخبز كاملاً من كافة الجوانب.

نذوب الزبدة في مقلاة ونقلي الشرائح الخبز إلى أن تصبح بلون بني ذهبي من كلا الجانبين.

نصب بعض شراب القيقب على سطح كل شريحة خبز ثم نقدمها مع خليط من أنواع التوت الطازج كالفريز والتوت الأزرق وغيرها.

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