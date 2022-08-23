وصفة مافن موتشي خالٍ من الغلوتين كعكات المافن هذه صحية ورائعة و خالية من الغلوتين مع نكهة حلوة. يستغرق تحضير هذه الحلوى عدة دقائق ثم 25 دقيقة فقط للخبز! انها دمج بين المافن الغربي والموتشي الياباني.

وصفة مافن موتشي خالٍ من الغلوتين

المكونات:

1 كوب زبدة غير مملحة ذائبة

1 ½ كوب حليب

2 بيض

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

نصف كوب سكر حبيبي

نصف كوب سكر بني فاتح

1 ملعقة صغيرة فانيليا

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 كوب دقيق أرز حلو (موتشيكو)

سكر للتقديم

وصفة مافن موتشي خالٍ من الغلوتين

الطريقة:

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية) .

امزج جميع المكونات الجافة في وعاء .

امزج جميع المكونات الرطبة في وعاء آخر .

أضيفي المكونات الرطبة إلى المكونات الجافة واخلطيها بخلاط يدوي .

ضعي أكواب المافن في صينية المافن واملئيها تقريبًا إلى الأعلى (لن ترتفع فطائر الموتشي كثيراً في الفرن) .

اخبزيها لمدة 25 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً. ستعرفين أنها جاهزة إذا خرج عود الأسنان جافًا .

قدميها مع سكر بودرة فوقها .

اقرأ أيضاً:

مطبخ رمضان: مافن الفراولة والليمون واللوز والشوفان

كعكة القهوة الخالية من الغلوتين