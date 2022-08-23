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وصفة مافن موتشي خالٍ من الغلوتين

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 23 آب / أغسطس 2022 - 02:00
وصفة مافن موتشي خالٍ من الغلوتين
وصفة مافن موتشي خالٍ من الغلوتين

وصفة مافن موتشي خالٍ من الغلوتين كعكات المافن هذه صحية ورائعة و خالية من الغلوتين مع نكهة حلوة. يستغرق تحضير هذه الحلوى عدة دقائق ثم 25 دقيقة فقط للخبزانها دمج بين المافن الغربي والموتشي الياباني.

وصفة مافن موتشي خالٍ من الغلوتين

المكونات:

وصفة مافن موتشي خالٍ من الغلوتين

1 كوب زبدة غير مملحة ذائبة

1 ½ كوب حليب

2 بيض

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

نصف كوب سكر حبيبي

نصف كوب سكر بني فاتح

1 ملعقة صغيرة فانيليا

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 كوب دقيق أرز حلو (موتشيكو)

سكر للتقديم

وصفة مافن موتشي خالٍ من الغلوتين

الطريقة:

  • سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية).
  • امزج جميع المكونات الجافة في وعاء.
  • امزج جميع المكونات الرطبة في وعاء آخر.
  • أضيفي المكونات الرطبة إلى المكونات الجافة واخلطيها بخلاط يدوي.
  • ضعي أكواب المافن في صينية المافن واملئيها تقريبًا إلى الأعلى (لن ترتفع فطائر الموتشي كثيراً في الفرن).
  • اخبزيها لمدة 25 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً. ستعرفين أنها جاهزة إذا خرج عود الأسنان جافًا.
  • قدميها مع سكر بودرة فوقها.

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