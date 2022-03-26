وصفة كوكيز الفراولة الشهية إذا كنت من محبي الفراولة ، فإن كوكيز الفراولة هذه ستذهلك. هذه البسكويت الشهي مصنوع من الفراولة الطازجة المفرومة. يمكنك تناولها مع شاي الصباح أو كوجبات خفيفة في المساء. يمكنك صنع مجموعة كبيرة من الكوكيز وتخزينها في علب محكمة الإغلاق لاستخدامها لاحقًا. يمكنك إضافة رقائق الشوكولاتة والفواكه الجافة وغيرها إلى عجينة البسكويت.

وصفة كوكيز الفراولة الشهية

المكونات: 12 حصة

1 بيضة

¼ كوب زيت نباتي

135 جم فراولة مفرومة

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

½ ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

105 جرام سكر حبيبات

215 جرام طحين لجميع الاستخدامات

الطريقة:

الخطوة 1 اخفقي المكونات

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، أضيفي البيض والزيت والسكر وخلاصة الفانيليا في وعاء. اخفقي لخلط كل شيء.

الخطوة 2 تحضير العجين

أضيفي البيكنج بودر والدقيق إلى الخليط واخلطيهم جيداً. بمجرد أن تنضج ، أضيفي الفراولة المفرومة واخلطيها مرة أخرى لتحضير عجينة البسكويت.

الخطوة 3 تشكيل كرات مستديرة

أخرجي أجزاء صغيرة من العجين وابدئي في تشكيل كرات مستديرة. الآن ضعيها على أوراق البسكويت ورش القليل من السكر عليها.

الخطوة 4 اخبزي

الآن ، قومي بخبز الكوكيز لمدة 15 دقيقة.

الخطوة 5 التقديم

كوكيز الفراولة أصبحت جاهزة الآن لتقديمها. استمتعي بها!

اقرأ أيضاً:

خبز مسطح خالي من الغلوتين

وصفة التاكو بالخضار