البوابة - إذا كنت تتبعين حمية نباتية وترغبين في خسارة الوزن عن طريق حمية كيتو ، فأنت بحاجة الى لحم الصويا، نعم هناك لحوم مصنوعة من لحم الصويا، وهي بديل نباتي للحوم المفرومة، ولا يمكن معالجته بطريقة مماثلة فحسب، بل تزودنا أيضًا ببروتين مقوي.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك مؤشرات على أن بروتين الصويا يمكن أن يقلل من مستوى الكوليسترول الكلي. ميزة أخرى ، أنها لا تحتوي على إضافات مقارنة بالعديد من البدائل النباتية الأخرى.

ما هو الأطعمة التي يمكن تناولها في نظام كيتو ؟

تشمل الأطعمة التي يمكنك تناولها في نظام كيتو الغذائي الأسماك والمأكولات البحرية واللحوم والدواجن والخضروات غير النشوية مثل الفلفل والبروكلي والكوسا والأفوكادو والتوت والمكسرات والبذور والبيض ومنتجات الألبان عالية الدسم وزيت الزيتون وغيرها. الزيوت والشوكولاته عالية الكاكاو.

وصفة كيتو لازانيا الكوسا النباتية

المكونات:

6 أونصات من بدائل لحم الصويا (مفرومة)

10 أوقية سبانخ

1 كراث

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

6 أوقية مرق الخضار

ملح

الفلفل

1 ملعقة صغيرة خميرة غذائية

1 كوب كريمة مخفوقة

½ كوب كريمة حامضة

رشة من جوزة الطيب

1 ملعقة صغيرة صمغ الغوار

14 أونصة كوسا

6 أوقية جبن موزاريلا

وصفة كيتو لازانيا الكوسا النباتية

خطوات التحضير:

تنقع بدائل اللحم في الماء الساخن لمدة 10-15 دقيقة حسب تعليمات العبوة ، ثم يصفى السائل. ينظف السبانخ ويغسل ويجفف. يقشر الكراث ويقطع جيدًا . في مقلاة كبيرة يُسخّن القليل من زيت الزيتون، ثم يُقلى الكراث ولحم الصويا على نار متوسطة لمدة تتراوح بين 5 و 7 دقائق ، يُضاف معجون الطماطم، ثم السبانخ ومرقة الخضار ويترك المزيج ليغلي ويُتبل بالملح والفلفل ورقائق الخميرة . تخلط الكريمة المخفوقة مع الكريمة الحامضة والملح والفلفل وجوزة الطيب. يصفى صمغ الغوار بالغربال ويحرك تدريجيًا حتى يصبح المزيج لزجاً قليلاً . تنظف الكوسا وتغسل وتقطع بالطول إلى شرائح رفيعة ، أسهل طريقة للقيام بذلك هي باستخدام مقشرة الخضار. تصفى الموزاريلا وتقطع إلى مكعبات صغيرة . في طبق خزفي، على غرار اللازانيا الكلاسيكية الإيطالية توضع طبقة من لحم الصويا والسبانخ مع الكريمة وطبقة من الكوسا. ترش بجبنة الموزاريلا وتخبز لمدة 25 دقيقة في فرن ساخن على درجة حرارة 350 درجة فهرنهايت .

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