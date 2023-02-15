طريقة عمل العوامة لضيافة الإسراء والمعراج 2023، من وصفات الحلويات المشهورة والمعروفة، وتعتبر العوامة من الحلويات الشعبية وسهلة التحضير وتقليدية بسيطة،وتشتهر بها جميع الدول العربية دون استثناء.

العوامة تتميّز ببساطة مقاديرها ويمكن لجميع السيدات في المنزل تحضيرها دون التوتر والقلق للكلفة المادية العالية التي تحتاجها العديد من أصناف الحلويات، وتتميّز كذلك بطعمها المقرمش واللذيذ المحبب من قبل جميع الأفراد والعائلات كباراً وصغاراً.

يحتفل العالم الإسلامي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج في 18 فبراير، وتقوم بعض العائلات بتقديم أشهر الحلويات مثل حلوى العوامة خصوصاً للضيوف والأطفال تعبيراً عن سعادتهم وفرحتهم بهذا اليوم المبارك.

طريقة عمل العوامة لضيافة الإسراء والمعراج 2023

مقادير العوامة

نصف ملعقة حجم صغير من الملح.

ملعقة حجم كبير من الخميرة.

زيت نباتي للقلي.

كوبان من الدقيق.

ملعقة حجم كبير من نشا الذرة.

كوبان ونصف من الماء الفاتر.

ملعقة حجم كبير من السكر.

مقادير القطر

ملعقتان من عصير الليمون.

ماء الزهر "حسب الرغبة"

ثلاثة أكواب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

طريقة عمل العوامة

تحضير القطر:

أولاً نقوم بوضع الماء في وعاء على النار ونضيف السكر بعد ذلك ونتركه ليغلي عدة مرات حتى يذوب بشكل كامل.

ثم نضيف عصير الليمون ونحرك جميع المقادير حتى تتجانس.

ثم نترك القطر على نار هادئة حتى يصبح ذا قوام كثيف.

ثم نبعد القطر عن النار ثم نضيف إليه ماء الزهر مع تحريكه جيّداً حتى تتجانس المكوّنات مع بعضها البعض.

ونتركه في درجة حرارة المطبخ حتى يبرد.

تحضير عجينة العوامة:

أولاً، نقوم بتحضير الدقيق ثم نضعه في وعاء كبير.

ثم نضيف المقادير الجافة عليه.

ثم نُنخّل المقادير الجافّة وذلك حتى تختلط بشكل جيّد.

ثم نحضر الماء ونضعه على خليط الدقيق مع العجن بواسطة اليد حتى يتكوّن لدينا عجينة طرية ومطاطية.

ثم نترك العجينة مغطاة بكيس بلاستيكي ثم قطعة قماش نظيفة.

ثمّ نضع العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة حتى ترتاح وتظهر بعض الفقاعات على الوجه.

ثم نحضر الزيت النباتي ويفضل وضعه في وعاء عميق وكمية الزيت تكون غزيرة.

ثم نترك الزيت على نار عالية حتى يسخن.

ثم نحضر عجينة العوامة ويتمّ مسكها باليد مع الضغط عليها قليلاً لتخرج كرة صغيرة من بين السبابة والإبهام.

ثم نقطّعها بواسطة ملعقة مبلّلة بالماء أو الزيت لتسهيل عملية السكب.

ثم نترك العوامة في الزيت حتى تطفو على الوجه دون تحريك.

نقوم بتحريكها بعد ذلك لتتحمر من الاتجاهين ويصبح لونها ذهبي.

نخرجها من الزيت ونضعها في القطر البارد حتى تتشرب كمية مناسبة منه.

نضعها في مصفاة وذلك للتخلص من الكمية الزائدة من الزيت والقطر، ونحضر كامل الكمية في نفس الطريقة.

واخيراً، نضعها في طبق التقديم وترص بشكل جيد ومرتب، وكل عام والأمة الإسلامية بألف خير بمناسبة الإسراء والمعراج.

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