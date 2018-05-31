وصفة سحرية لحماية أسنانك من الإصفرار في رمضان

يعاني عدد كبير من الناس من اصفرار الأسنان وتسوسها نتيجة للعديد من الأسباب

يعاني عدد كبير من الناس من اصفرار الأسنان وتسوسها نتيجة للعديد من الأسباب أبرزها تناول بعض المأكولات والمشروبات التي تحتوي على كمية كبيرة من السكريات.

لحماية أسنانك من الإصفرار نقدم لك هذه الوصفة:

المكونات:

ملعقة من جوز الهند

قطرتين من القرنفل

ملعقة من الكركم

ملعقة من الملح

طريقة الاستعمال:

ضع جميع المكونات في إناء وامزجها مع بعضها البعض، بعد ذلك ضعها على فرشاة الأسنان وافرك أسنانك لمدة 5 دقائق مرتين في الأسبوع وستلاحظ الفرق.

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