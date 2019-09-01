طريقة تحضير فتة الباذنجان التقليدية بلبن الزبادي

مقادير فتة الباذنجان بالزبادي

- الباذنجان : 1 حبة (كبير الحجم)

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

- الخبز : 2 رغيف

- لحم مفروم : نصف كيلو

- صلصة طماطم : 2 ملعقة كبيرة

- لبن زبادي : كوب

- الطحينية : 3 ملاعق كبيرة

- لوز : حسب الرغبة (محمص / للتزيين)

- عصير الليمون : نصف حبة

- ملح : حسب الرغبة

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين)

طريقة تحضير فتة الباذنجان بالزبادي

1. قطّعي رغيفا الخبز إلى مكعبات واقليها حتى تتحمر.

2. قطّعي الباذنجان إلى مكعبات صغيرة واقليها.

3. ضعي الخبز المقلي في طبق التقديم وافرديه.

4. في قدر، عصّجي اللحم المفروم حتى النضوج ونكّهيه بالبهارات بحسب الرغبة.

5. أضيفي البصل المقلي والباذنجان وصلصة الطماطم.

6. نكّهي بالملح واخلطي المكونات حتى يكثف قوامها.

7. ضعي خليط اللحم في الطبق فوق الخبز المقلي.

8. في وعاء، اخلطي اللبن الزبادي مع الطحينة.

9. أضيفي عصير الليمون الحامض ورشّة ملح.

10. اخلطي المكونات جيداً للحصول على قوام جيد ومتماسك.

11. اسكبي الصوص كطبقة ثالثة في الطبق.

12. رشّي البقدونس المفروم واللوز عليها للتزيين.

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