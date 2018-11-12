5 وصفات طبيعية لتطويل الأظافر

وصفة شمع العسل

أذيبي أربع حبات من شمع العسل في وعاء ثم أضيفي له ملعقة من زيت الخروع، ثم ضعي المزيج السابق على الأظافر مع التدليك الجيد، كرري تلك العملية يومياً للحصول على نتائج أفضل.

وصفة زيت اللوز

امزجي ملعقتين من زيت اللوز مع بضع قطرات من عصير الليمون، ثم ضعي المزيج السابق على الأظافر واتركيه لمدة ربع ساعة مع لبس قفازات اليدين لزيادة الاستفادة من الوصفة ثم اغسلي اليدين بالماء البارد.

وصفة الطماطم

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ضعي حبة من الطماطم في محضرة الطعام، ثم اعصريها جيداً وأضيفي لها فص واحد من الثوم ورشة من الملح والقليل من الماء ثم حركي المزيج جيداً ثم انقعي أظافرك به لمدة ربع ساعة مع التدليك بلطق بأطراف الأصابع، ثم أغسلي أظافرك بالماء البارد.

وصفة الزيوت

امزجي ثلاث قطرات من زيت اللافندر العطر مع ملعقة من زيت الأفوكادو ودعك أظافرك بلطف بالزيوت، ثم اغسليهم بالماء البارد، كرري تلك العملية مرة واحدة في الأسبوع.

وصفة الثوم

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ادعكي أظافرك بفص من الثوم بنفس طريقة برد الأظافر، ثم كرّري تلك العملية يومياً للحصول على أظافر طويلة.

خلطة الفازلين والليمون

ضعى على أظافرك الليمون ودلكيهم ومن ثم ضعى عليهم الفازلين ودلكى يديك وضعيهم لمدة عشر دقائق ومن ثم تلاحظى نتيجة الخلطة خلال أسبوعين لا أكثر، وهذه الخلطة لمرة واحدة فقط .

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خلطة زيت الزيتون وماء الورد أحضرى زيت الزيتون وسخنيه حتى يكون دافئ ومن ثم ضعيه على أظافرك عشر دقائق ومن ثم اغسلى أظافرك بالماء والصابون ومن ثم أدهنى على أظافرك ماء ورد لمدة 10 دقائق وأغسلى يديك .

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