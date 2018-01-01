طريق بسيطة تخلصك من رائحة الأحذية الكريهة

تنبعث من الأحذية روائح كريهة، وبخاصة خلال فصل الشتاء (shutterstock.com)

تنبعث من الأحذية روائح كريهة، وبخاصة خلال فصل الشتاء، وذلك بسبب ارتداء الجوارب طوال اليوم نتيجة لتعرق القدمين.

تقدم مصممة الملابس "دميانا عادل" طريقة سهلة للحفاظ على رائحة القدمين نظيفة من خلال عدة طرق منها:

• غمس ورق المناديل في ماء الورد ووضعها في الحذاء مدة 6 ساعات قبل ارتدائها.

• خلط بيكربونات الصوديوم مع الملح ووضعهما في الحذاء.

• من الممكن غلي كيس من الشاي ووضعه في الحذاء مدة يوم كامل قبل ارتدائه.

فكل هذه الطرق بسيطة وغير مكلفة، ولكنها تحافظ على إطالة عمر الأحذية وعلى صحة القدمين ونظافتها، إضافة إلى أنها تعمل على التخلص نهائياً من الروائح المزعجة وغير المرغوب فيها.

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