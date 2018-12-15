خطوات جمالية لشد الرقبة من التجاعيد

كثيرات هنّ النساء اللاتي يعانين تجاعيد الرقبة، بخاصة مع التقدم في العمر، ما يسبب الإحراج لدى المرأة، لكنّ علاج شدّ الرقبة المترهّلة بالوصفات الطبيعية، هو الطريقة الأفضل، لأنه أرخص وأسهل وأكثر فاعلية.

خلطة لشد الرقبة المترهلة

كل ما تحتاجينه لتطبيق هذه الوصفة، هو خلط ملعقتين كبيرتين من النشاء، مع نصف كوب من الحليب السائل، وملعقة صغيرة من ماء الورد، ومن ثم ضعي الخليط على نار هادئة وامزجيه جيدًا حتى تحصلي على خليط متماسك كالجيلاتين، ومن ثم اتركيه جانبًا وأضيفي ماء الورد قبل أن يبرد، ومن ثم وزعي الخليط على بشرة رقبتكِ من الأسفل للأعلى لمدة 20 دقيقة، ومن ثم اغسلي رقبتكِ بالماء الفاتر.

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قناع لشد الرقبة المترهلة

اخلطي ملعقة صغيرة من الغليسرين، وبياض بيضة، مع ملعقة صغيرة من الدقيق، حتى تحصلي على مزيج متجانس، ومن ثم وزّعيه على بشرة رقبتكِ بالتساوي من الأعلى للأسفل، واتركيه حوالى 15 دقيقة، ثم اغسلي رقبتكِ بماء فاتر.

ماسك اللوز وحليب جوز الهند للتخلص من تجاعيد الرقبة

تحتوي المواد المكونة لهذا القناع على مصدر جيد من فيتامين E، الأمر الذي يساعد على إزالة التجاعيد من الرقبة والحصول على بشرة أكثر ليونة. ولتطبيق هذه الوصفة، انقعي 4 حبات من اللوز من المساء حتى الصباح، ومن ثم اخلطيها بالخلاط وأضيفي ملعقة صغيرة من حليب جوز الهند، ومن ثم مدّيها على بشرة رقبتكِ بالتساوي من الأعلى للأسفل، واتركيها لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي رقبتكِ بماء فاتر.

قناع لإزالة تجاعيد الرقبة بالأناناس والبابايا

ضعي كمية متساوية من البابايا والأناناس في الخلاط الكهربائي، وامزجيها حتى تحصلي على عجينة سميكة، ومن ثم وزّعي العجينة على بشرة رقبتكِ بالتساوي من الأعلى للأسفل لمدة 20 دقيقة، قبل أن تشطفي رقبتكِ بالماء البارد.

وصفة لإزالة تجاعيد الرقبة بعصير الملفوف

يساهم عصير الملفوف بشكل فاعل، في علاج تجاعيد الرقبة والحدّ منها، وكل ما تحتاجينه لتطبيق هذه الوصفة، هو مزج ورقتين من الملفوف مع ملعقة صغيرة من العسل، في الخلاط الكهربائي، حتى تحصلي على عجينة سميكة، ومن ثم وزعي العجينة على بشرة رقبتكِ بالتساوي من الأعلى للأسفل لمدة 20 دقيقة، قبل أن تشطفي رقبتكِ بالماء البارد.