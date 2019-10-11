وصفة لعمل وافل بيتي مقرمش

يعدّ الوافل من أشهر أطباق الحلويات الغربية التي انتشرت في عالمنا العربي مؤخراً، فبدلاً من أن تشتريه جاهزاً، إليكِ طريقة عمل وافل هش شهي جداً.

وافل هش

مكونات الوافل الهش:

2 كوب دقيق

1/2 كوب زيت زيتون

2 بيض

2 ملعقة صغيرة سكر

1 3/4 كوب حليب

رشة ملح

8 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

نوتيلا

كيوي شرائح

موز شرائح

فراولة شرائح

مارشميلو

طريقة تحضير الوافل الهش:

ضعي البيض، والدقيق، والزيت، والفانيليا، والسكر، والملح والبيكينج باودر في قدر.

قلبي باستخدام المضرب الشبكي حتى تحصلي على عجينة ناعمة وخالية من الكتل.

ادهني آلة الوافل بالزيت، ومن ثم ضعي فيها عجينة الوافل، واتركيها حوالي 5 دقائق حتى تأخذ لون ذهبي.

ضعي الوافل في طبق التقديم، وضعي فوقه النوتيلا، وشرائح الفراولة والموز والكيوي، وأخيراً المارشميلو، ثم قدميه ساخناً.

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