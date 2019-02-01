وصفة مجربة لنعومة القدمين خلال أسبوع

– بعض النصائح للحفاظ على صحة القدمين:

1- لابد من ارتداء جوارب مصنوعه من القطن حتى تمتص العرق.

2- عند خلع حذائك قومي بغسل قدمك بالماء والصابون جيداً ثم قومي بتجفيفها لأن الماء على الجلد يعرضه أكثر لحدوث الفطريات التي تتحول إلى تشققات وخشونة.

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3- قبل النوم تأكدي من غسل قدمك مره ثانيه ثم ترطيبها بأي نوع من المرطبات مثل الكريمات أو خليط من الليمون والجلسرين وتذكري عمل حمام الورد للقدمين مره على الأقل أسبوعياً.

والآن نقدم لك وصفة سحرية لعلاج تشقق القدمين والحفاظ عليها ناعمة وصحية:

المقادير:

- مقدار من النشا

- مقدار من الماء الفاتر

- مقدار من خل التفاح أو الخل الأبيض

-ملعقة كبيرة كربونات الصودا (ستجدينها عند العطار).

الطريقة:

1- قومي بإذابة كربونات الصودا في الماء الفاتر ثم ضعيها في طبق وضعي فيها قدميك لمدة 30 دقيقه ثم اغسلي قدميك بالماء.

2- وقدمك مبلل بالماء قومي برش النشا عليه واتركيه حتي يجف تماماً.

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3- احضري جوارب خفيفه وقومي بنقعها في الخل ثم قومي بارتدائها.

4- ارتدي فوق الجوارب كيس بلاستيكي عادي ثم فوقه ارتدي جوارب أخرى ثقيلة.

5- وأخيراً، اتبعي هذه الطريقه قبل النوم وفي الصباح قومي بغسل قدمك بالماء العادي وافركيها بلوفة خشنة أو بالحجر الخاص بالقدمين، مع المواظبه على هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعياً ستحصلين على قدمين ناعمتين وسوف تعالج التشققات بشكل كبير.