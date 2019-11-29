وصفة ماسك الفحم والحمص للعروس قبل الزفاف

دقيق الحمص و«الفحم» لبشرة العروس

مع اقتراب موعد الزفاف، تحتاج العروس إلى العناية ببشرتها لاستعادة التوهج الطبيعي، الذي يكون قد اختفى بسبب التلوث أو الإرهاق.

ويقدم خبراء العناية بالبشرة وصفات جمال طبيعية تفيد أي سيدة بشكل عام، والعروس المقبلة على الزفاف بشكل خاص، للحصول على بشرة نضرة وجميلة حتى من دون ماكياج.

ونقل موقع «Times of India» عن الخبراء أنه يمكن تحضير قناع من دقيق الحمص ومسحوق الكركم وخشب الصندل مع ماء الورد، ووضعه على الوجه على أن يُترك لمدة 15 دقيقة على الأقل، ثم غسله بالماء الفاتر، بما يؤدي لتفتيح البشرة على الفور.

وإذا كانت البشرة تحتاج إلى تنظيف عميق للمسام، فإن قناع الفحم النباتي له تأثير رائع، حيث إنه يمتص الشوائب وينظف الوجه ويمنحه الصفاء واللمعان الطبيعي.

وحث الخبراء على ضرورة الاهتمام بترطيب البشرة بشكل إضافي، مع استخدام المرطب المناسب لنوع البشرة، والحرص على استخدام مرطبات طبيعية، حيث إن الترطيب يمنح مظهر الشباب، ويخفف من الخطوط والتجاعيد.

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