8 نصائح للعناية بالجسم قبل الزفاف

الزفاف هو الحلم الذي تطمح لتحقيقه أغلب الفتيات وفيه تسعى للظهور بأبهى حلة وأجمل صورةٍ بفستانها الأبيض، ولذلك فهي تبدأ بالعناية بنفسها، من خلال الاهتمام بنوعيّة الغذاء المتناول خلال اليوم، وممارسة الرياضة، بالإضافة إلى العناية بصحة البشرة.

وفي هذا المقال سنقدم لكم مجموعة من النصائح المهمّة للعناية بالبشرة خلال هذه الفترة:

1- عمل حمّام بخار للجسم والذي يُعرف بالساونا؛ للتخلص من الجلد الميّت، وإزالة السموم وكذلك شد الجسم.

2- التقشير الطبيعي للجسم.

3- الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم.

4- علاج مشاكل الأسنان.

5- تدليك الجسم وإزالة الشعر الزائد من الجسم، والاهتمام بنظافة المنطقة الحسّاسة.

6- ترطيب اليدين والقدمين من خلال تدليكهما بالقليل من زيت الزيتون، ثم ارتداء قفازات قبل الخلود إلى النوم؛ للحفاظ على كميّة الزيت طوال الليل.

7- فرك الأظافر بزيت الزيتون لتبقى رطبةً وصحيةً ولامعة، كما يمكن فرك الأظافر بمعجون الأسنان.

8- فرك الشعر بزيت الزيتون الساخن لمدة 15 دقيقة.

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