وصفة نباتية: توفو الحمص الشهي هل أنت مغرم بالتوفو ولكن لا تجده بسهولة في السوق؟ ليس من الصعب العثور على التوفو فحسب ، بل إنه مكلف أيضًا في نفس الوقت. نقدم لك وصفة منزلية ستساعدك في صنع التوفو الغني بالبروتين بمكونين فقط - الحمص والماء. هذه الوصفة سهلة التحضير وستصبح بالتأكيد واحدة من المفضلة لديك. من السلطات واللفائف إلى الكاري والسندويشات ، يمكن استخدام توفو الحمص هذا في مجموعة متنوعة من الوصفات.

توفو الحمص هذا مشابه جدًا لتوفو الصويا من حيث المذاق والملمس. إذا كنت شخصًا يحب تجربة وصفات مختلفة في المنزل ، فأنت بحاجة إلى وضع إشارة مرجعية على هذه الوصفة بالتأكيد.

إليك وصفة أساسية من التوفو ، ولكن إذا كنت ترغب في إضافة نكهة إليها ، يمكنك إضافة بعض النكهات مثل الملح ومسحوق الكمون .

وصفة توفو الحمص النباتية

مكونات الحمص التوفو:

1 كوب حمص

2 كوب ماء

وصفة نباتية: توفو الحمص الشهي

كيفية صنع التوفو بالحمص:

الخطوة 1 نقع الحمص

اغسلي الحمص جيداً وانقعيه طوال الليل في وعاء من الماء.

الخطوة 2 خلط الحمص

في صباح اليوم التالي ، اغسل الحمص جيدًا تحت الماء الجاري. أضيفي الحمص المنقوع إلى وعاء مع كوبين من الماء في خلاط كهربائي. يخلط جيدًا على دفعات لتشكيل مزيج ناعم.

الخطوة 3 صفي الخليط

توضع مصفاة على وعاء وتبطن بقطعة قماش موسلين. يُسكب مزيج الحمص ويُصفّى في قدر الطبخـ ويعصر كل السائل منه .

الخطوة 4 عملية الطهي

يصب الحمص في قدر على نار عالية. بمجرد الغليان ، يخفض اللهب إلى متوسط. يستمر في التقليب لمنع الخليط من الالتصاق بالقاع. يُطهى لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يتكاثف.

الخطوة 5 دعه يبرد

دع المزيج يبرد قليلاً ثم انقله إلى قالب مستطيل الشكل. ويوضع جانبا. قد يستغرق الأمر 2-3 ساعات حتى يتماسك التوفو تمامًا.

الخطوة 6 جاهز للاستخدام

بمجرد التماسك ، يصبح التوفو جاهزًا للاستخدام. يخرج من القالب ويقطع إلى قطع ويستخدم في أي وصفة من اختيارك.

نصائح:

يمكن بسهولة وضع توفو الحمص في الثلاجة في وعاء محكم الغلق لمدة تصل إلى أسبوع.

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