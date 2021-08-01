وضعيات نوم منتشرة.. كيف تؤثر على صحتكِ؟

يعتبر النوم عنصرًا حيويًا في الحياة الصحية، ويرتبط النوم غير الصحي أو غير الكافي بالتسبب في ظروف صحية مختلفة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وضعف المناعة وضعف الإدراك وانخفاض الرغبة الجنسية.

ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على جودة النوم، بما في ذلك نمط الحياة والنظام الغذائي، كما أن أوضاع النوم يمكن أن تؤثر أيضًا على جودة النوم .. وفيما يلي أوضاع النوم الثلاثة الأكثر شيوعًا وكيف يمكن أن تؤثر على صحتك.

النوم على البطن

يعتبر النوم على البطن اكثر أوضاع النوم شيوعًا، ويعتبر هذا الوضع غير مريح ويؤثر على النوم بطرق مختلفة.

ويمكن السيطرة على مشكلة الشخير بالنوم على المعدة، حيث يستفيد الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم من النوم في هذا الوضع، إلا أنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى آلام الرقبة والظهر.

النوم على الظهر

يمكن لهذا الوضع أن يحسن محاذاة الجسم ويحافظ على صحة العمود الفقري والمفاصل والعضلا، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم وآلام الظهر والشخير أن يجدوا الراحة في هذا الوضع، كما أنه يساعد في تخفيف آلام الركبة والورك.

وضعية الجنين

غالبًا ما يكون الوضع الملتوي شائعًا بين الأطفال وكبار السن. يمكن أن يساعد هذا الوضع في آلام أسفل الظهر، ويمكن للمرأة الحامل الاستفادة من هذه الوضعية كما يعمل على التخلص من مشكلة الشخير.

في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي وضع الجنين غير المريح إلى التهاب الجسم وتقييد التنفس.

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