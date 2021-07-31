طبيب البوابة: أنواع دهون الجسم وأيها ضار

يمكن أن يشكل تراكم الكثير من الدهون في الجسم خطورة على صحتك. الدهون الموجودة في أي مكان في الجسم ليست مفيدة للصحة ، خاصةً إذا كانت في الجزء الأوسط...

لكن توزيع الدهون ليس شيئًا في أيدينا. يتأثر بعوامل مثل العمر، والجنس، ومستوى الهرمونات، والجينات. قد لا يدرك الكثيرون ، ولكن هناك أربعة أنواع أساسية من الدهون ، وكل منها يقع في أجزاء مختلفة من الجسم. إلى جانب ذلك ، ليست كل أنواع الدهون متشابهة وتتصرف بنفس الطريقة. إليك كيفية تصنيف الدهون.

الدهون تحت الجلد

يقع هذا النوع من الدهون فوق العضلات ، أسفل الجلد مباشرة. 90 في المائة من دهون أجسامنا تحت الجلد ، وهي مصنوعة من مزيج من الخلايا الدهنية البنية والبيج والأبيض. يمكن عصر هذه الأنواع من الدهون بسهولة أو ضغطها في الذراعين أو البطن أو الفخذين أو الأرداف. يعتبر وجود الدهون تحت الجلد بكميات معينة أمرًا طبيعيًا وصحيًا. ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناوله إلى حدوث خلل في مستوى الهرمونات والحساسية.

الدهون الحشوية

من بين كل الدهون الحشوية هي أكثر أنواع الدهون المتراكمة في الجسم ضررًا. يتواجد هذا النوع من الدهون في أعماق منطقة البطن ، ويحيط بالأعضاء مثل الكلى والأمعاء والقلب وغيرها. هذا هو السبب في أنها تعرف أيضًا باسم دهون البطن. قد يؤدي وجود الكثير من الدهون الحشوية في الجزء الأوسط من الشخص إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الشرايين وبعض أنواع السرطان. لا يمكن لمس هذا النوع من الدهون لأنها موجودة في أعماق الأنسجة ويمكن الشعور بها فقط.

الدهون البنية

توجد الدهون البنية في الغالب عند الأطفال. يمتلك البالغون أيضًا هذه الأنواع من الدهون ، ولكن بكميات قليلة حول منطقة الكتفين والصدر. وهو نوع خاص من الدهون يساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية الزائدة ليبقى دافئًا. تشير الأبحاث إلى أن درجات الحرارة الباردة يمكن أن تنشط الدهون البنية وتساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

الدهون الأساسية

كما يوحي الاسم ، هذا النوع من الدهون ضروري للحياة والجسم السليم. توجد الدهون الأساسية في الغالب في المخ ونخاع العظام والأعصاب والأغشية التي تحمي الأعضاء. هذا النوع من الدهون مسؤول عن تنظيم الهرمونات التي تتحكم في الخصوبة وامتصاص الفيتامينات وتنظيم درجة الحرارة. وفقًا للمجلس الأمريكي للتمارين الرياضية ، تعتبر المرأة صحية إذا كانت نسبة 10 إلى 13 في المائة من تكوين أجسامها تأتي من الدهون الأساسية ، بينما تبلغ النسبة للرجال من 2 إلى 5 في المائة.

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