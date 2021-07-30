تعرفي على أسباب ارتعاش العين

ارتعاش العين هو تشنج لا إرادي في عضلات الجفن، وهي حالة شائعة جدًا وتؤثر عادةً على الجفن العلوي ولكنه قد تحدث في كلا الجفنين، وهي ترجع إلى أسباب متنوعة نسردها فيما يلي:

التوتر

التوتر هو أحد أكثر أسباب ارتعاش العين شيوعًا، وإذا شعرت أن عينك ترتعش، تخلصي من كل ما يسبب لك التوتر، وافعل وستتخلصي من ارتعاش العين.

إجهاد العين

إذا كنتِ تقضين يومك بالكامل أمام الشاشات ، فقد حان الوقت لأخذ فترات راحة متكررة منها، ومنح عينيك وقتًا للاسترخاء وتقليل إجهاد العين.

قلة النوم

إذا لم تحصلي على قسط كافي من النوم، فقد يكون ذلك أيضًا سببًا لارتعاش عينك، حيث يحتاج الجسم السليم إلى ما لا يقل عن 7-9 ساعات من النوم كل ليلة. لذا اقض بعض الوقت الإضافي وامنحي جسمك الراحة التي تحتاجينها.

الإفراط في تناول الكافيين

الكافيين يعزز طاقة الجسم، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى ارتعاش العين، ويمكنك تخفيض استهلاك الكافيين وملاحظة التحسن.

جفاف العيون

يمكن أن يكون جفاف العين سببًا لارتعاش العين، ويمكن حلها عن طريق استخدام القطرة الطبية.

استهلاك الكحول

مثل الكافيين ، إذا كان استهلاكك للكحول مرتفعًا، فأنت بحاجة إلى تخفيضه لأنه لا يتسبب فقط في الرؤية الضبابية بل ارتعاش العين ايضا.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

اتبعي هذه الخطوات لإدارة متلازمة القولون العصبي

هدايا مميزة لإدخال السعادة إلى قلوب أحبابك في عيد الأضحى المبارك‎‎