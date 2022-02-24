استوحي إطلالاتك في اليوم المرأة العالمي من السعودية "العنود بدر"

بدأ العد التنازلي للاحتفال في يوم المرأة العالمي وهو احتفال عالمي يحدث في الثامن من شهر مارس / آذار من كل عام، والهدف منه الاحترام والتقدير والحب للمرأة بسبب إنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.

معظم النساء تهتم بأناقتها وجاذبيتها في العمل والخروجات الصباحية والمسائية لذلك سوف نعرفكم في هذا المقال معلومات وصور عن مصممة الأزياء ومقدمة البرامج السعودية العنود بدر:

العنود بدر المعروفة باسم Fozaza وهي مصممة أزياء سعودية وهي تعيش في دبي في الإمارات العربية المتحدة ولدت 10 مارس 1985 وهي من برج الحوت ولدت في عاصمة السعودية "الرياض" من أب سعودي وأم لبنانية.

بالإضافة إلى أنها مصممة أزياء هي أيضاً مقدمة برامج وتعتبر من أكثر فتيات جيلها أناقة ولياقة، تتمتع بذوق راقي ورفيع يجعل اختيار إطلالاتها ذو طابع مميز سواء كانت إطلالات للمرأة العاملة أو إطلالات يومية، عملية أو إطلالات تناسب المساء والسهرة، ولديها أكثر من مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي" الإنستغرام".

إطلالات العنود بدر Fozaza

العنود بدر مصممة أزياء تتمتع بذوق رفيع في الموضة وبسبب طبيعة عملها فهي تتمتع بجسم رشيق تسمح لها باعتماد مختلف الإطلالات التي تناسب السهرات والخروجات الصباحية وملابس تناسب العمل.

ومن أبرز الفساتين التي ارتدتها العنود بدر فستان باللون الأحمر طويل أوف شولدر مصنوع من قماش به لمعان منحها إطلالة ملوكية، واعتمدت أيضاً فستان باللون الأسود فخم جداً وملوكي وعلى القبة يوجد لون ابيض ساتان وتفاصيل الكتف والأكمام فخمة تناسب مناسبات راقية جداً، فهذا الفستان منحها ستايل لا مثيل له من الجمال.

إنجازات العنود بدر Fozaza

في عام 2010 كانت ضمن قائمةالـ Best dressed التي تنشرها مجلة هاربرز بازار آرابيا Harper's Bazaar Arabia.

في عام 2011 أطلقت العنود بدر علامتها التجارية الخاصة باسم Lady Fozaza.

العديد من نجمات العرب أطلوا بأزياء العنود بدر مثل نانسي عجرم ولجين عمران

العديد من نجمات العالم أطلوا بأزياء العنود بدر مثل كيم كارادشيان والعارضة كارولينا كاركوفا.

في عام 2012 حصلت على جائزة أفضل مصممة أزياء محلية من مجلة غراتسيا Grazia Style Awards.

أصدرت مجموعة من المجوهرات بلمسة خاصة منها باسم Dream Collection بالتعاون مع ماركة مجوهرات لازوردي السعودية.

تمتلك العنود بدر دار عرض أزياء خاصة في بلدها الأم السعودية تحديداً مدينة جدة بجانب دور أخرى في دبي، الكويت والدوحة.

أما في عام 2016 لقد أطلقت تطبيق Fozaza Fit المهتم بالغذاء الصحي والرشاقة والصحة.

عائلة مصممة الأزياء العنود بدر Fozaza

العنود بدر تنتمي إلى عائلة كبيرة، ولدت من أب سعودي وأم لبنانية ولديها ثلاثة أشقاء آخرين هم سلطان وسلمان وميادة، وهي لا ترغب بالارتباط تفضل أن تبقى عزابية، وأن تكون حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء لكنها صرحت من قبل أن الأمومة هي حلم حياتها.

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