يقي من السرطان ويعزز المناعة... تعرف على فوائد الكاجو الصحية

يعتبر الكاجو مصدرًا جيدًا لأنواع مختلفة من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي تعزز صحة الإنسان، ولذلك يقدم الكثير من الفوائد الصحية والتي نسردها فيما يلي:

مضادات الأكسدة

أظهرت الدراسات أن سائل قشرة جوز الكاجو غير الناضج تعتبر مصدر رائع للفينولات طويلة السلسلة غير المشبعة، والتي تلعب دورًا مهمًا في حماية الحمض النووي من التلف التأكسدي والخلايا السرطانية

يعزز المناعة

تحتوي ثمار الكاجو على خصائص مضادة للبكتيريا والتي تساعد في علاج قرحة والتهاب المعدة وخراجات الاسنان، التي عادة ما تسببها بكتيريا الملوية البوابية، حيث تنتج قشرة الفاكهة زيت الكاردول وحمض اللاناركارديك المقاومان للبكتيريا، كما يحتوي على الزنك الذي يعزز المناعة بشكل عام

فيتامين سي

تتميز ثمار الكاجو بكونها غنية بفيتامين سي، وعند تناوله كعصير أو فواكه كاملة، فإنه يمد الجسم بكمية كافية من فيتامين سي لمنع الامراض الناتجة عن نقص الفيتامين.

الإسهال

العصير المستخرج من ثمار الكاجو فعال جدًا في علاج الزحار المزمن (الاسهال الدموي) ويستخدم أيضًا كعلاج مضاد للإسهال، كما يمكن استخدام عصير الثمرة كمرهم لأوجاع الروماتيزم والألم العصبي.

خفض ضغط الدم

استهلاك تفاح الكاجو مفيد جدًا في خفض ضغط الدم المرتفع لأنه يحتوي على المغنيسيوم، هذا ويذكر أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب المختلفة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية وتصلب الشرايين.

يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري

يساعد تفاح الكاجو في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بسبب انخفاض نسبة السكر فيه وعدم احتوائه على كوليسترول.

الوقاية من السرطان

يعد تناول ثمار الكاجو بشكل معتدل ومنتظم مفيدًا للغاية في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان بسبب احتوائها على مركبات مثل الفلافونويد ومضادات الأكسدة والنحاس، وهذه المركبات قادرة على محاربة الخلايا السرطانية ومنعها من الانقسام أكثر.

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