مع اقتراب عيد الأم دللوا "ست الكل" بإجازة مليئة بالاسترخاء

عيد الأم هو احتفال ظهر حديثاً في مطلع القرن العشرين، يحصل في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع. ظهر ذلك برغبة من المفكرون الغربيون والأوربيون بعد أن وجدوا الأبناء في مجتمعاتهم ينسون أمهاتهم ولا يؤدون الرعاية الكاملة لهن فأرادوا أن يجعلوا يوماً في السنة ليذكروا الأبناء بأمهاتهم، لاحقًا اتسعت رقعة المحتفلين به حتى صار يحتفل به في العديد من الأيام وفي شتى المدن في العالم وفي الأغلب يحتفل به في شهر آذار أو نيسان أو أيار. ويعتبر مكمل ل يوم الأب وهو احتفال لتكريم الآباء.

ومع اقتراب عيد الأم دللوا "ست الكل" بإجازة تجمع بين الاسترخاء والمناظر الجميلة والإقامة الفاخرة مع خيارات هوتيلز كومبايند العشرة من الفنادق والمنتجعات المميزة حول العالم والتي ستكون خياراً مثالياً لقضاء وقت لا يُنسى في عيد الأم.

1- فندق رويال منصور مراكش:

انتقلوا إلى أجواء ألف ليلة وليلة لدى إقامتكم في فندق رويال منصور الواقع في أحضان مدينة مراكش المغربية. الموقع المثالي للفندق يسمح لكم باستكشاف معالم المدينة مثل القرى الصغيرة في وادي نهر أوريكا أو رؤية مراكش من الجو من خلال رحلات المنطاد التي ينظمها الفندق. ولا يمكن زيارة المغرب دون اختبار تجربة الحمام المغربي والتي يمكنكم الاستمتاع بها في سبا الفندق ضمن أجواء غاية في السكينة والهدوء. ولا تغادروا دون أن تجربوا الأطباق المغربية والفرنسية الشهيرة في واحدٍ من المطاعم الخمسة الراقية التي يضمها الفندق.

2- فندق وسبا غراند هيلز:

في فندق وسبا غراند هيلز ليس عليكم الاختيار بين إطلالة البحر وإطلالة الجبل لأنه يقدم الإثنين معاً بفضل موقعه الجذاب في قرية برمانا الجبلية في لبنان، وخلال دقائق قليلة بإمكانكم الانتقال إما لسفوح الجبال للتزلج على الثلج أو إلى الساحل لنزهة على شاطئ المتوسط أو إلى مركز العاصمة بيروت. ومع وجود 3 أحواض سباحة تطل على غابات الصنوبر دائمة الخضرة لن ترغبوا في مغادرة الفندق أبداَ! وإذا كنتم تسافرون برفقة عددٍ كبيرٍ من الأشخاص فلم لا تحجزون جناج "رويال ريزيدنس" وهو أكبر جناح في العالم حسب موسوعة غينيس العالمية!

3- منتجع وسبا موفنبيك الجونة:

حالما تحطون رحالكم في موفنبيك الجونة لن تحتاجوا إلى مغادرته أبداً لأنه يوفر لكم كل ما تحتاجونه لإجازةٍ مريحة وممتعة وحافلة بالنشاطات. ففي هذا المنتجع المتكامل الواقع على البحر الأحمر ستجدون شاطئاً خاصاً و3 أحواض سباحة وملاعب تنس واسكواش وغولف و6 مطاعم متنوعة. إضافةً لذلك يمكنكم اختبار لحظات المغامرة مع الرياضات المائية والغوص وحتى ركوب الخيل. وعلى بعد مسافةٍ قليلة من الفندق يمكنكم زيارة سوق الصيادين التقليدي أو واحة الجونة البدوية. يوفر الفندق كذلك رحلات سفاري في الصحراء ونزهات بالقوارب لاستكشاف كنوز البحر الأحمر!

4- قصر السراب منتجع الصحراء أنانتارا:

في صحراء ليوا في أبوظبي وبين كثبانها الذهبية يقع أنانتارا المزود بأحدث وأرقى التسهيلات. إذا كنتم تريدون اختبار تجربةٍ لا مثيل لها فهذه وجهتكم المثالية. متى كانت المرة الأخيرة التي رأيتم فيها النجوم براقة وساطعة في سماءٍ مقمرة؟ ومتى كانت آخر مرةٍ ركبتم فيها خيلاً أو جملاً في صحراءٍ لا نهاية لها؟ وهل تذكرون المرة الأخيرة التي تمددتم فيها تحت أشعة الشمس واسترخيتم في أجواء غايةٍ في الهدوء بعيداً عن صخب المدينة؟ هذا تماماً ما ينتظركم في منتجع قصر السراب! لا تنسوا كذلك تجربة الطعام العربي والغربي في المطاعم الأربعة داخل المنتجع واختبار النشاطات الممتعة مثل الرماية والنزهات الاستكشافية في الصحراء.

5- منتجع وسبا سيكس سينسز زيغي باي:

سيكس سينسز زيغي باي إنه ليس مجرد فندق، بل ملاذ بكل معنى الكلمة تستيقظ فيه كل الحواس لتعيش جمال الطبيعة في شبه جزيرة مسندم في سلطنة عُمان. استكشفوا الجبل والشاطئ بنزهةٍ على الدراجة الهوائية أو استرخوا في السبا مع علاج الحمّام التركي أو اقضوا لحظات من الصفاء والسكون على شرفة غرفتكم المطلة على مياه الخليج الصافية أو عيشوا لحظات المغامرة مع رياضة التزلج الهوائي. ولا تستغربوا إذا صادفتم الماعز والظباء والحيوانات البرية الأليفة في طريقكم فأنتم في نهاية المطاف في قلب الطبيعة العذراء!

6- فندق ون آند أونلي رويال ميراج دبي:

في هذا الفندق الشاسع ستنسون أنكم في دبي! ستنتقلون إلى عالمٍ تستيقظون فيه على الحفيف الناعم لأوراق الأشجار الخضراء الكثيفة وزقزقة الطيور وتنامون فيه على أنغام الأمواج الهادئة. خلال النهار استمتعوا بالجلوس على الشاطئ الخاص أو ركوب قوارب التجديف الصغيرة أو ممارسة رياضة الغوص، وفي المساء تمتعوا بإطلالةٍ على نخلة الجميرا في أحد المطاعم والبارات العديدة التي يضمها الفندق. لكن لعل أجمل ما في فندق ون آند أونلي رويال ميراج دبي هو طرازه المعماري الشرقي الذي يخبئ الكثير من التفاصيل الجميلة في كل زاوية. حضروا كاميراتكم!

7- فندق كيمبينسكي عشتار البحر الميت:

يقدم هذا الفندق المطل على البقعة الأكثر انخفاضاُ في العالم خيارات لا تحصى ترضي ذوقكم مهما كان. محبو الاسترخاء والهدوء بإمكانهم اختيار واحدٍ من أحواض السباحة التسعة الموجودة في المنتجع والتي تطل على شاطئ البحر الميت. أما عشاق المغامرة فسيحتاجون إلى أحذيتهم الرياضية لاستكشاف ممر وادي الموجب القريب من الفندق والممتد في أحضان الجبال الذهبية. كما ينظم فندق كيمبينسكي عشتار رحلات إلى مدينة جرش الأثرية التي تعتبر من أشهر المدن الرومانية القديمة. إنه الفندق المثالي لعطلةٍ تجمع بين الطبيعة والمغامرة والتاريخ!

8- فندق فور سيزونز باكو:

لرحلةٍ يلتقي فيها الشرق مع الغرب اتجهوا إلى فندق فور سيزنز في مدينة باكو الواقعة على ضفاف بحر قزوين في أذربيجان. إلى جانب المناظر الجميلة لهذه المدينة وطبيعتها الخلابة ستذهلكم الديكورات الداخلية والتصميم المعماري لهذا الفندق الذي يغلب عليه اللون الأبيض وستشعرون أنكم دخلتم أحد قصور الإمبراطورية الروسية القديمة. في النهار استرخوا في حوض السباحة المغلق ذي السقف البلوري وفي المساء تمتعوا بإطلالةٍ ساحرة على البحر من شرفة غرفتكم ودعوا أضواء هذه المدينة العصرية تأخذكم في رحلةٍ بين الماضي والحاضر.

9- فندق ذا بيلتمور تبليسي:

بموقعه المثالي وسط عاصمة جورجيا تبليسي يتيح لكم هذا الفندق الفخم فرصة استكشاف أحيائها القديمة والحديثة مشياً على الأقدام. يمتاز فندق ذا بيلتمور تبليسي الذي يعتبر الأطول في منطقة القوقاز بغرفه الواسعة ذات الواجهات الزجاجية الممتدة من الأرض حتى السقف والتي توفر إطلالةً لا تضاهى على شوارع تبليسي المترامية على ضفاف نهر كورا. وبالقرب من الفندق يمكنكم التعرف إلى أشهر معالم المدينة مثل قلعة ناريكالا والحمامات الكبريتية في الحي القديم. ولا تنسوا تجربة الطعام الجورجي والعالمي في مطاعم الفندق الثلاثة.

10- سونيفا كيري كوه كود:

اختبروا أقصى درجات الاسترخاء والهدوء في هذا المنتج الضخم الواقع في أحضان الغابات الاستوائية في جزيرة كود التايلندية. اغمسوا أقدامكم في الرمال البيضاء الناعمة واغمروا أنفسكم بمياه البحر الصافية واستلقوا تحت ظلال الأشجار الوارفة. يقدم سونيفا كيري كوه كود أيضاً منصة مراقبة مرتفعة تتيح لكم التمتع بالمناظر الساحرة للجزيرة من الأعلى، كذلك يوفر نشاطات متعددة مثل ركوب القوارب والغوص ودروس تعليم الطبخ التايلندي. ولكن التجربة الأروع في هذا الفندق هي سينما الهواء الطلق التي تقدم فرصة مشاهدة الأفلام الكلاسيكية على شاشةٍ عملاقة من شرفةٍ ضخمة تحت سماءٍ مرصعةٍ بالنجوم!

المزيد:

رسائل ومسجات لتهنئة والدتك على الواتساب في عيد الأم

ماسكات منزلية لتنظيف البشرة بعمق.. جربيها قبل عيد الأم!

بلوزات بلمسات ناعمة لأناقتك في عيد الأم