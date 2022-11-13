يوم اللطافة العالمي: 6 نصائح لـ نجاح علاقاتك في مكان العمل

يصادف اليوم العالمي للطافة في 13 نوفمبر الذي يتم الاحتفال به كل عام، وهو فرصة رائعة للتعاطف مع أنفسنا ومع من حولنا، والهدف من هذا اليوم هو تسليط الضوء على القوة الإيجابية والأعمال الصالحة في المجتمع.

ومن أبرز الأنشطة في يوم اللطافة العالمي هو أن تكون لطيف مع نفسك وتقدر نفسك وحياتك، تقديم الإبتسامة للغرباء، تقديم الهدايا، العناق لعائلتك وأصدقائك.

وبمناسبة يوم اللطافة العالمي نقدم لكم في هذا المقال 6 نصائح لـ نجاح علاقاتك في مكان العمل:

من الأفضل عدم الحديث عن خصوصيات أمام زملاء العمل وبالإضافة إلى تجنب نقل خصوصياتهم إلى الآخرين.

الابتعاد عن الأحاديث التي تجرح زميلك في مكان العمل.

الابتعاد عن الإزعاج والصوت العالي، ورفع صوت الأغاني والتحدث على الهاتف بصوت عالي ومزعج.

أن تكون متعاون مع زملائك في العمل وتساعدهم في كل مرة يحتاجونك، ولا تنسي أن تشكرزملائك على مساعدتهم لك.

الابتعاد عن إحراج الزملاء أمام الآخرين أو وضعهم في موقف سيء.

الابتعاد عن الأجواء السلبية في مكان العمل وعدم التعامل معهم إلا عند الضرورة.

إقامة علاقة تواصل مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة مع مديرك في العمل وزملائك.

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الحرص على التصرف بطريقة لبقة ولطيفة مع زملاء العمل.

الفصل بين المشاكل الشخصية وأولويات العمل، لا تفكر بهمومك الشخصية خلال العمل.

ارسم الابتسامة على وجهك بشكل دائم.

المشاركة في الأنشطة الترفيهية في العمل.

الابتعاد عن النميمة والسلبية واحترام الموظفين.

التصرف بلباقة والالتزام بقواعد الشركة التي تعمل بها، والابتعاد عن التصرفات الطائشة.

تبادل الخبرات والمعارف مع زملاء العمل وذلك لجذب عدد أكبر من المعجبين بك وبعملك أيضاً.

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