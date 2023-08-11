شعر عن يوم المرأة الإماراتية، من الأبيات الشعرية التي تهتم بها المرأة العربية وخاصة الإماراتية بشكل كبير، وهذا ما سنتناوله في هذا المقال، يعتبر يوم المرأة الإماراتية مناسبة مهمة، يتم الاحتفال بها بشكل سنوي في شهر أغسطس/آب وذلك تقديراً لدورها الفعال والكبير وتضحياتها الجبارة في بناء الأجيال والوطن، وفي جميع المهام التي تتولاها بوعي دون استثناء.

شعر عن يوم المرأة الإماراتية

في يوم المرأة الإماراتية 2023 نحتفي بالقوة والإلهام

نساءٌ رائدات يسطرن الأمجاد والأحلام

بكل عزم وإصرار، تحطمن الحواجز

تقودن التنمية والتقدم بأناملهن النجوم

في ميدان العلم والعمل والثقافة والفن

تشكلن ركيزة المجتمع بكل جد ولبن

صانعات القرار والتغيير الإيجابي

من دونكن، يوماً ماضينا غير كاملين

في عيوننا تتوج شموخكن كل الأماني

يا نجوماً تضيءن دروب التطور والتوازن

في كل يوم، ليس فقط يومكن الخاص

إنما يوم العطاء والفخر والتميز والحب الجماعي

نحن نقف إلى جانبكن، نثمن جهودكن

نتمنى لكن النجاح والسعادة في كل الزمان والمكان

شعر عن المرأة المغربية

أنا بنت من المغرب لو كنت تعلــم

أنا الشريفـة أنـا العفيفـة بنـت الكـرام

وشرفي ما أبيعـه لـو كنـت تفهـم

وخوفـي مـن الله يمنعنـي مـن الحـرام

ليس كـل طيـر ينوكـل لحمـه لــو تحـتـم

ولا كــل غــزال مـتـروك صـيـدا لـلأنـام

من المغرب أنا وبحكمك لا تعمـم

وفسـاد وحـده مـا يضـر رفيعـات المقـام

عمري ما كنـت ضحيـة لكـل مـن يسلـم

وعمـري مـا كنـت لعبـه بيـد اللئـام

أنا مثل الجبل صامـدة مـا استسلـم

ولا تهزنـي مـن شـاب كلمـة غـرام

ودرب الشـوك أنـا فيـه مـا أتقـدم

لأنـه متعـة ساعـة وحسـرة أعـوام

من قصة يوسف يا الغشيم تعلم

ومن الرسـول محمـد خيـر الأنـام

كلامك سمعته منجد أنا أتألم

وعرفت إن شرف البنت في الاحتشام

اسأل الله اللي بالحال اعلـم

يحفـظ بنـات المغرب مـن دروب الضـلام

قصيدة ليوم المرأة العمانية

آزرتني وصمدن وسط عواصف

لم يدخرن جهودهن لنجدتي

منكن أفضال علي عزيزة

كيف السبيل لشكرها يا حيرتي

ولكن أهدي من شغاف جوانحي

أنتن للأجيال خير وارف

أنتن للأوطان فخر ملهم

أنتن زرع والحصاد ثماره

خلق كريم قد اتانا بلسم

أنتن ذخر للبلاد وأهلها

‏خلف كل امرأة عظيمة، قيادة عظيمه

شعر جاهلي عن المرأة

لقد أعجبتني لا سقوطًا قِناعُها

إذا ما مشت ولا بذاتِ تلفُّتِ تَبيتُ

بُعيد النومِ تُهدي غَبوقَها لِجارتِها إذا الهديَّةُ قلَّتِ

أقوال الشعراء عن المرأة

يقول طفيل الغنوي عن المرأة:

إن النِّساءَ كَأَشجَارٍ نَبتنَ معَاً منها

المرارُ وبعضُ المرَّ مأكولُ

إن النِّساء متى يَنهَيْن عن خُلُقِ فإنَّهُ

واجِبٌ لا بُـدَّ مَفعُولُ لا يَنْثَنَيْنِ لِرُشدٍ

إن مُنِيْنَ لـه وهُنَّ بعدُ مَلُومَـاتٌ مَخَاذِيلُ

يقول الإمام الشافعي عن المرأة:

أَكْثَرَ النَّاسُ في النِّسَاءِ وَقالُوا إنَّ حُبَّ النِّسَاءِ

جَهْدُ الْبَلاءِ ليسَ حبُ النساءِ جهداً

ولكنَ قُرْبُ مَنْ لاَ تُحِبُّ جُهْدُ الْبَلاءِ

شعر عن المرأة الخمسينية

رفقا بعاشق يهوى التغزل بك

رفقا فأنت امرأة لم تنجبها حواء بل

أنت حورية نزلت من السماء

كيف لي ان أكتب عنك بحروف الهجاء

أنت أبجديتي وأنا لك من الألف إلى الياء

كل شيء يخضع لعشقي المجنون كل شيء يذوب

امام أحرفي فإنصتي قليلا

وأستمعي لهذيان قلبي

رفرفته ترنيمته عزفه

تنهيدته وجدانه اختناقه عزلته

هيجانه المفرط

كلها تعتنق عشقي

فسبحي وابتهلي لعشقي

الخمسينية لغة لا يفهمها إلا المحبين ولا يقرأها

إلاحكيم فيها أنين وفيها حنين فيها قصص وحكايات

تأخدك من حاضرك لحلم بعيد

الخمسينية في نظراتها عنواني

قد أشعلت بلونها نيراني

كتبت على قلبي ببعض حروفها حبا يجدد فرحتي وحناني

معها ماء الهوى أحياني

شعر في المرأة الصالحة

المرأة الصالحة كالنور في الليل

بحكمة ورقة، بجمال وعزيمة تشع

في قلبها محبة ورحمة تملأ الأماكن

وصدقٌ وإخلاصٌ يبث الأمان في النفوس

تبذر العلم والخير، كالندى على الزهر

تنمي الأمل والتطوير، تشارك في الحياة فرحًا

تسعى للإحسان والإفادة، كلمة لها وجود

من دون طموح لمجد أو مال أو سلطة

في صمتها قوة، وفي ابتسامتها حكمة

تحمل عبء الحياة بكل فخر وإصرار

عندها القلوب تنجذب، والروح تهتف

فهي نموذج للخير والجود، هي سيدة الأثر

تعطي بدون حدود، وتصبر في العسر واليسر

تسعى لرضا الله قبل رضا الناس

هي المرأة الصالحة، مصدر للسعادة والسكينة

نبتهل لها بالتوفيق والنجاح في كل ميادين الحياة.

شعر عن المرأة المصرية

المرأة المصرية نور يضيء القاهرة

قوية كالفرعون ورقيقة كالزهرة

في عيونها تاريخ العز والكرامة

وفي قلبها محبة تغمر كل الأماكن

تجمع بين الأصالة وروح التجديد

تسطع بالعلم وتكرس للتقدم سعيدة

عاشت المحن والثورات بكل شجاعة

من أجل حريتها وعزتها وكرامتها

تربية على القيم والأخلاق العالية

تنير الدروب بإيمانها وصدق إرادتها

في عملها وتعليمها تسعى للتميز

تحمل الأمل والجد والأفكار النيرة

صانعة الحضارة والفن والإبداع

تصوغ مستقبلها بيديها البارعة

في أرض النيل ترتفع بكل أبهى حلل

تلك هي المرأة المصرية، كرامة وأمل.

شعر عن المرأة الجزائرية

المرأة الجزائرية كرمز للقوة والإصرار

تعزف سيمفونية الحياة بألوان الأمل والتجدد

تاريخها مجدٌ ونضالٌ، وهمس الحرية في عيونها

تعبت في الكفاح من أجل وطنها، وفخورة بكل شبر من ترابها

في أعماقها محبة وإيمان، وشغف بالتقدم والعلم

تسطر أسمى القيم والأخلاق على سجل العطاء

تصنع الأمل في أوقات الضيق والمحن

وتنثر الحب والعطف في قلوب أهلها وأحبائها

عاشت الحرية وأدركت قيمة الاستقلال

وما زالت تعمل بجد وإخلاص من أجل تقدمها

تشارك في بناء الأمة بكل عزم ونشاط

ترفع رأس الوطن بكرامتها وتسطر ملحمة العزّ والشموخ

في سماء الجزائر تلمع نجمة المرأة

تلوح برايء وجمال، تبث الضياء والأمل

فهي جزء لا يتجزأ من مسيرة الوطن

تلك هي المرأة الجزائرية، رمزٌ للعزة والتضحية والمجد.