يوم المرأة العالمي 2020: أجمل ما قال الأدباء عن المرأة

قوية، عملية، مستقلة، عاطفية ، طفل كبير هذه هي صفات المرأة العربية العصرية والتي لا تتعارض مطلقاً مع كونها جميلة ومفعمة بالأنوثة.

المرأة مخلوق معجون من خلطة سحرية من الكبرياء والرقة، القوة والأنوثة والكثير الكثير من التناقضات الجميلة.

المرأة هي الأم، والأخت، الحبيبة، والصديقة، الابنة، الأرض... تلك التي تعبت وناضلت كثيراً حتى أصبحت اليوم تمشي إلى جانب الرجل لا خلفه.

وفي هذا المقال نقدم لكم أجمل ما قال الأدباء عن المرأة:

إبراهيم نوار:

المرأةُ حديقة تتحول أحيانًا الى صحراء لا تصلح إلا لزراعة الصبار.

شكسبير:

المرأة كوكب يستنير به الرجل، ومن غيرها يبيت الرجل في الظلام.

أرسطو:

المرأة كالوردة تستدرج الرجل بأريجها لتلسعه بأشواكها.

محمود درويش:

صديقان نحن، فسيري بقربي كفاً بكف، معاً نصنع الخبز والأغنيات.. لماذا نسأل هذا الطريق، لأي مصيرٍ يسير بنا.

جبران خليل جبران:

إن قلب المرأة لا يتغير مع الزمن ولا يتحول مع الفصول. قلب المرأة ينازع طويلا ولكنه لا يموت. قلب المرأة يشابه البرية التي يتخذها الإنسان ساحة لحروبه ومذابحه، فهو يقتلع أشجارها ويحرق أعشابها ويلطّخ صخورها بالدماء ويغرس تربتها بالعظام والجماجم، ولكنها تبقى هادئة ساكنة مطمئنة ويظل فيها الربيع ربيعاً والخريف خريفاً إلى نهاية الدهور.

إن المرأة من الأمة بمنزلة الشعاع من السراج، وهل يكون شعاع السراج ضئيلاً إذا لم يكن زيته شحيحاً؟

نزار قباني:

هل عندك شك أنك أحلى امرأة في الدنيا وأهم امرأة في الدنيا ؟ هل عندك شك أني حين عثرت عليك ملكت مفاتيح الدنيا ؟ هل عندك شك أني حين لمست يديك تغير تكوين الدنيا ؟ هل عندك شك أن دخولك في قلبي هو أعظم يوم في التاريخ

وأجمل خبر في الدنيا؟

نوال السعداوي:

جريمتي الكبرى .. أنني امرأة حرّة في زمن لا يريدون فيه إلا الجواري والعبيد، ولدت بعقل يفكر في زمن يحاولون فيه إلغاء العقل.

إن قلة عدد النساء والفتيات المهتمات بعقولهن، هي ظاهرة موجودة في المجتمع العربي وهي ظاهرة لا تدل على أن المرأة ناقصة عقل ولكنها تدل على أن التربية التي تلقتها البنت منذ الطفولة، تخلق منها إمراة تافهة التفكير.

أحلام مستغانمي:

على النساء أن يشفين من خوفهن الأنثوي من المجهول. فليس الرجال أقل منّا خوفا. ولا أكثر طمأنينة لما ينتظرهم. هم فقط أكثر خيانة وتنصلاً من وعودهم.

لعلي امرأة عربية تحزن حين يجب أن تفرح لأنها ما اعتادت السعادة.

أنيس منصور:

المرأة الجميلة قصيدة متحركة، المرأة تكره القسوة‏..‏ إلا من حبيبها، المرأة ليس لها مبدأ ..فهى إما فوق المبادئ أو فوق المبادئ، امرأة لاتعرف الحب‏..‏ امرأة بلا أنوثة‏.

إبراهيم المصري:

متى أحبت المرأة حباً صادقاً تهذبت وسمتْ، واستحال عليها أن تتصور نفسها ملْكاً لغير الرجل الذي تحب، فلا المال ولا العواطف ولا أروع مفاتن الترف يمكن أن تؤثر فيها وتدفعها الى خيانة حبيبها.

سقراط:

المرأة طفل كبير.

أدهم شرقاوي:

النساء يدركن كثيرا مما يخفيه الرجال ولكنهن يتظاهرن بالجهل.

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