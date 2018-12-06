اصنعيه بنفسك: كريم زبدة شيا لليدين

أنت بحاجة الى كريم يدين لطيف وفعال.. ونحن لدينا الوصفة المناسبة لذلك.. كريم شيا لليدين أفضل كريم مغذٍ ومفيد لبشرتك...

المكونات:

ربع كوب من زبدة الشيا

1/8 كوب زيت اللوز الحلو

1 ملعقة طعام شمع العسل

10 قطرات من زيت المر الاساسي

10 قطرات زيت خشب الأرز الاساسي

الطريقة:

تذوب زبدة الشيا ، وشمع النحل ، وزيت اللوز الحلو معا في غلاية مزدوجة. (

يحرك الخليط حتى يذوب.

بمجرد أن يذوب كل شيء ، يرفع عن الحرارة ويترك ليبرد لمدة 5-10 دقائق.

قم بتقليب الزيوت العطرية ، وصب كريم اليد السائل في وعاء زجاجي صغير. اتركه حتى يتصلب تمامًا (عدة ساعات).

ضع وصفة كريم اليد المنزلية هذه على يديك الجافة عند الحاجة ، خاصة بعد يوم طويل من العمل في الخارج.