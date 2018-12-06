اصنعيه بنفسك: كريم زبدة شيا لليدين
اصنعيه بنفسك: كريم زبدة شيا لليدين
أنت بحاجة الى كريم يدين لطيف وفعال.. ونحن لدينا الوصفة المناسبة لذلك.. كريم شيا لليدين أفضل كريم مغذٍ ومفيد لبشرتك...
المكونات:
ربع كوب من زبدة الشيا
1/8 كوب زيت اللوز الحلو
1 ملعقة طعام شمع العسل
10 قطرات من زيت المر الاساسي
10 قطرات زيت خشب الأرز الاساسي
الطريقة:
تذوب زبدة الشيا ، وشمع النحل ، وزيت اللوز الحلو معا في غلاية مزدوجة. (
يحرك الخليط حتى يذوب.
بمجرد أن يذوب كل شيء ، يرفع عن الحرارة ويترك ليبرد لمدة 5-10 دقائق.
قم بتقليب الزيوت العطرية ، وصب كريم اليد السائل في وعاء زجاجي صغير. اتركه حتى يتصلب تمامًا (عدة ساعات).
ضع وصفة كريم اليد المنزلية هذه على يديك الجافة عند الحاجة ، خاصة بعد يوم طويل من العمل في الخارج.
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