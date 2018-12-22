ما تفسير الحلم بالانتظار؟

الحلم بأنك تنتظر هو مؤشر على قضايا السلطة / السيطرة ومشاعر الاعتماد / الاستقلال ، خاصة في العلاقة. فكر كيف تشعر في الحلم أثناء الانتظار. إذا كنت صابرا ، فأنت تعرف أن الأمور ستحدث على وتيرتها الخاصة. إذا كنت غير صبور ، فهذا يعني أنك متطلب للغاية أو أن توقعاتك مرتفعة للغاية.

بدلاً من ذلك ، قد يشير الحلم إلى توقعاتك ومخاوفك بشأن بعض المواقف أو القرارات غير المعروفة. انت تعاني من الشعور بالتوقع أو عدم الارتياح.

الحلم بأنك تبقي شخصا آخر في حالة الانتظار يعني أنك تستغل هذا الشخص. بدلا من ذلك ، يشير الحلم إلى أنك لا تقضي ما يكفي من الوقت مع هذا الشخص في حياة اليقظة. أنت مشغول جدا بعمل شيء خاص بك لدرجة انك أغفلت هذا الشخص.