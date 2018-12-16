فوائد الخضروات والفواكة الملَونة !

كشفت أحدث الدراسات الهولندية التي أجريت خلال 10 سنوات على 20 ألف متطوع، أن النباتات ذات اللون البرتقالي تحمي من انسداد عضلة القلب وتخفض الإصابة بها بنسبة 26% بحيث يتناول الشخص 25 غراماً يومياً من الفاكهة والخضروات ذات اللون البرتقالي.

أما الخضروات والفاكهة ذات اللون الأبيض، فهي تحمي من السكتات الدماغية بنسبة 9% مع تناول 25 غراماً أو أكثر يومياً.

وأوضحت الدراسة أن هذه الصبغة أو المادة التي تعطي النباتات هذه الألوان المختلفة، تحميها من الحشرات التي تهاجمها ومن العفن، كما أنها تساعد جسم الانسان في حماية الخلايا وتقيه من مجموعة الأمراض وهي تنتمي الى أسرتين كبيرتين هما أسرة "الكاروتينويد" والمعروفة بـ "بيبتا – كاروتين" التي تعطي اللون البرتقالي في الجزر والمشمش و"اليكوبين" الأحمر المتوافر في الطماطم وهي مضادات للأكسدة وتحمي البروتين والحمض النووي والدم.



أما الأسرة الثانية فهي "البوليفينول" التي تعطي اللون الأحمر الغامق أو البنفسجي وتوجد في التوت و"كرسيلين" البيضاء الموجودة في التفاح والكمثري، فهي مضادة للالتهابات والميكروبات وتجمد الدم.



وتقسم الدراسة هذه النباتات إلى 5 ألوان:

1. الأحمر الموجود في الفريز والرمان والبطيخ والفلفل الأحمر والبندورة، تقي من سرطان الثدي والرئة وتصلب الشرايين.

2. اللون البنفسجي الموجود في البذنجان والتين والكرنب الأحمر والتوت والتين والعنب الأسود، تخفف الإحساس بالسيقان الثقيلة وأمراض القلب وتمنع من تكوين الجلطات الدموية.

3. اللون الأصفر والبرتقالي الموجود في الجزر والمشمش والمانغو والشمام والبطاطا، تمنع ظهور التجاعيد وأمراض القلب والأوعية الدموية.

4. اللون الأخضر الموجود في البروكولي والكرنب الأخضر والكوسة والسبانخ والفاصوليا الخضراء والبازلاء والسلطة، تحتوي على فيتامين B1 وتحمي النظر وعمل وظائف القلب.

5. اللون الأبيض الموجود في الموز والقنبيط والتفاح والبطاطا والبصل، تحتوي على فيتامين "د" الذي يحمي العظام ويحسّن من عملية التنفس ويقي من الربو .