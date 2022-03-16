تلجأ المرأة الحامل أثناء فترة حملها للعديد من الأغذية الصحية ذات الفوائد الكثيرة، ومن هذه الأطعمة الصحية "الموز" المعروف بفائدته الكبيرة للمرأة الحامل والجنين، وبغناه بعدد من الفيتامينات، وفي هذا المقال سنتحدث عن الموز وفوائده العديدة للمرأة الحامل وخصوصاً في الأشهر الأولى:

7 فوائد لتناول الموز في الأشهر الأولى من الحمل

1- من فوائد الموز للحامل، التخلص من حالة الغثيان والضعف العام، والتي تلازم الحامل في فترة الشهور الثلاثة الأولى من الحمل، وذلك لأنه يعمل على علاج هيجان المعدة واضطرابها.

2- يحتوي الموز على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، والتي من شأنها أن تخلص من مشاكل واضطرابات الجهاز الهضمي، والتي تتمثل في الإمساك، عسر الهضم، أو الغازات المزعجة، حيث إنّه يعمل على تليين المعدة، وتسهيل حركة الطعام في الأمعاء، ومن الجدير بالذكر أنّ مشاكل الجهاز الهضمي هي الأكثر شيوعاً عند النساء خلال فترة الحمل.

3- تحقيق التوازن العاطفي والنفسي، وبث الشعور بالسعادة والفرح، كما أنه يقضي على الكآبة والتوتر الذي قد يسيطر على المرأة الحامل، ويرجع السبب في ذلك إلى احتواء الموز على بروتين الترايبتوفان، والذي يعمل بدوره على تهدئة الأعصاب، وإرخاء الجسم، هذا عدا عن قيام الموز بتنظيم نسبة سكر الجلوكوز في الدم، وإمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات، وأهمّها فيتامين (ب) الذي يسكن الآلام ويحسّن المزاج.

4- من المعروف أنّ الرغبة في تناول الطعام تزداد عند غالبية النساء الحوامل، ممّا يجعلهن عرضة لاكتساب الوزن الزائد أو البدانة، وبالتالي فإنّ تناول الموز يؤدّي إلى الوقاية من هذه المشكلة، وذلك لأنّه يمدّ الجسم بنسبة عالية من الكربوهيدرات، بالإضافة إلى الفيتامينات والتي تعمل على تخفيض نسبة السكر في الدم، وتقليل الشهية.

5- تمتد فوائد الموز إلى الجنين حيث إنّه يعمل على تغذيته، وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من الأملاح المعدنية مثل الفسفور، البوتاسيوم، بالإضافة إلى الفيتامينات مثل فيتامين (أ)، وفيتامين (ب)، هذا عدا عن البروتينات والكربوهيدرات، والتي تفوق بنسبها تلك الموجودة في التفاح أو الفواكه الأخرى.

6- تعديل نسبة الحموضة في المعدة، وعلاج مشكلة ارتجاع الحامض إلى المريء. موزانة درجة حرارة جسم المرأة الحامل، ودرجة حرارة جنينها.

7- تنظيم ضغط الدم في الجسم بالإضافة إلى تنظيم عدد ضربات القلب، وبالتالي الوقاية من الإصابة بأمراض القلب، وذلك بسبب احتواء الموز على عنصر البوتاسيوم، والذي يقلل من نسبة الماء والأملاح المخزنة في الجسم، والمسبّبة لمشكلة الضغط.

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