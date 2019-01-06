فوائد صحية لزيت بذور التين

الزيت المستخلص من بذور التين يحتوي على فيتامين "E " و"أوميغا 3"

أثبتت دراسة علمية أجراها الباحث التركي " فاتح آيدن" في مركز أبحاث وتطوير العقاقير الطبية بجامعة "إيجه"، أن الزيت المستخلص من بذور التين يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين "E " و"أوميغا 3".

وبدأ الباحث بإجراء أبحاثه العلمية في منطقة "نازيللي" التابعة لولاية "آيدن"، غربي تركيا، التي تحتل المرتبة الأولى في إنتاج التين المجفف على الصعيد العالمي .

ولفت آيدن إلى أن الزيت سيساهم في إزالة التجاعيد الحاصلة على أطراف العينين، وإزالة آثار الحروق والجروح، والتشوهات الجلدية الخلقية، والتشققات الحاصلة في الجلد.

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