كيف تعالج قشرة الشعر بطرق طبيعية؟

تعد مشكلة قشرة الشعر من أكثر المشاكل الجمالية المحرجة للرجال والنساء. وتتسبب قشرة الشعر في معظم الأوقات بتعرض الشعر للمزيد من المشاكل مثل التقصف والتلف والتساقط وذلك بسبب الالتهاب الذي يصيب فروة الرأس نتيجة لظهور قشرة الشعر. وهذه المشكلة قد تكون نتيجة العديد من الأسباب الغذائية والعوامل البيئية التي تواجهها المرأة مثل التغذية غير الصحية وغسل الشعر بشكل مستمر أو تركه لأكثر من 3 ايام بدون غسيل، هذا بخلاف جفاف الجسم الذي يصل لفروة الرأس ويسبب القشرة وغياب فيتامين أ.

اتباع هذه النصائح اليومية سوف يساعدك على علاج المشكلة:

تجنب المواد الكيماوية

تجنب المنتجات التجميلية التي تحتوي على مواد كيماوية ضارة لأنها لا تقضي على القشرة نهائيًا وتسبب ضررًا لفروة الرأس. عليك بمعالجة القشرة باستخدام بعض الوصفات الطبيعة التي تقضي على قشرة فروة الرأس.

تجنب أشعة الشمس

التعرض باستمرار لأشعة الشمس يؤدي إلى إصابة فروة الشعر بالجفاف والالتهاب والحروق ومن ثم القشرة. تجنب التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية عن طريق ارتداء القبعات الشمسية أثناء الخروج في النهار.

تجنب المستحضرات الزيتية

المستحضرات التجميلية التي تحتوي على نسبة عالية جدًا من الزيوت والدهون تزيد من قشرة فروة الرأس. فهي تزيد افرازات الزيوت في فروة الرأس مما يؤدي إلى تراكم الدهون وهذا هو العامل الأساسي في تكوّن قشور الرأس. تجنب استخدام الشامبو الغني بالزيوت واستبدله بشامبو غني بمادة البانثينول فهي مادة ملطفة ومنعمة للشعر.

تجنب الافراط في غسل الشعر

الإفراط في غسل يؤدي إلى تلف في خلايا فروة الرأس مما يساعد على تكوين قشرة الرأس. لذلك، اغسل شعرك ثلاث مرات فقط أسبوعيًا. احرص اثناء غسل الشعر على استخدام الشامبو الخالي من مركبات كبريتات الوريل مع تجنب البلسم الذي يحتوي على الدايميثيكون. هذه المركبات الكيميائية الضارة تسبب زيادة القشرة على فروة الرأس. يمكنك أيضًا تغيير نوع الشامبو كل ستة أشهر واختار الأنواع المضادة للقشرة.