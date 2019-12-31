10 أسرار للبدء بصفحة جديدة في عام 2020

نستقبل سنة 2020 وهي تحمل أملاً جديداً بمستقبلٍ يملؤه النجاح والتقدم، وأيّام آتية ترفرف بتفاؤل وإصرار، تطوي كلّ ما خلفها من آلامٍ وفشل، فننظر لها بعين مشرقة متلألئة بأنّ الآتي أجمل.

وهناك بعض الأسرار التي يمكن من خلالها البدء بصفحة جديدة في العام الجديد ومنها:

1- مارسة التأمل وزيادة الوعي الروحي.

2- ممارسة التوقف بعيداً عن زخم الحياة والضوضاء.

3- ممارسة التركيز على المهمة الحالية.

4- الحفاظ على الخفة والفكاهة والانفتاح.

5- ممارسة الامتنان والتقدير لمختلف الأشياء الجميلة.

6- عمل مراجعة سنوية عن إنجازات العام الماضي.

7- إنهاء ما بدأه المرء من مشاريع ومهمات من العام الماضي.

8- التفكير بواقعية تجاه الأحلام الخاصة.

9- الاعتناء بالنفس خلال العام الجديد من حيث الصحة والرفاهية للقيام بالأدوار المختلفة بصورة جيدة.

10- التركيز على ما يريده الشخص بالفعل.

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