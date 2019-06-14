10 أطعمة بديلة عن إبر الكولاجين لبشرتك

الكثير من السيدات عندما تبدأ علامات التقدم بالسن تظهر على بشرتهن ، تقلق معظم السيدات ، لا أحد يريد أن يبدو كبيراً ، لهذا يلجأن لعيادات التجميل ، ومتاجر العناية بالبشرة لشراء أي شيء يمكن أن يساعدهن في مقاومة التقدم البشرة بالسن، لكن ما لا تعلمه الكثير من النساء هو أن سر نضارة البشرة وشبابها هو الغذاء.

فالكولاجين هو المسؤول عن نضارة البشرة والموجود بشكل طبيعي في الأنسجة، والشعر، والأظافر ليلعب دور لاصق وحامٍ ومجدد للخلايا.يبدأ تصنيعه في الجسم يبدأ بالانخفاض بعد سن الـ25، وهنا تأتي أهمية تناول أطعمه تنشط آلية إنتاجه في الجسم وتحول دون تلفه في الأنسجة.

1- سمك السالمون

يتميز سمك السالمون بغناه بفيتامين الزنك، هذا العنصر المعدني الغذائي الذي يؤمن البروتينات الضرورية لتصنيع الكولاجين. وهو غني طبيعياً بالحوامض الدهنية الأساسية التي تغذي البشرة وتحافظ على شباب مظهرها.

2- الخضراوات الخضراء

يعمل استهلاك الخضار الخضراء كالبروكولي، واللوبياء…وسيلة فعالة لحماية الكولاجين من التلف، كما أن غناها بمضادات الأكسدة يساهم في حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة.

3- الأفوكادو

تتميّز هذه الثمرة الأفوكادو باحتوائها على نسبة مرتفعة جدآ من مضادات الأكسدة، ومن الفيتامين E التي تلعب دوراً أساسياً في حماية الكولاجين من التلف.

4– البيض

تحتوي الأغشية الموجودة داخل حبات البيض على الكولاجين، كما أن غنى البيض بالكبريت يسمح له بتعزيز إنتاج الكولاجين في الجلد.

5- الثوم

يتميز الثوم بعدة فوائد وبغناه بالكبريت، مما يساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة، ويحافظ على صحتها وتوازن لونها الطبيعي.

6- الفاكهة الحمراء

تتميز الفاكهة التي تتمتع باللون الأحمر بغناها بالليكوبين، وهي مادة مضادة للأكسدة تعزز إنتاج الكولاجين في الأنسجة.

7- مرق العظام

يمكن القول إن مرق عظام البقر هو الغذاء الأكثر غنى بشكل طبيعي بمادة الكولاجين، فلا تترددوا باستعماله لتحضير أطباق اليخنات والحساء.

8- الكيوي

تعتبر فاكهة الكيوي الغنية بالفيتامين C الذي يعزز بدوره إنتاج الكولاجين. وهو غني أيضاً بالفيتامين A وE التي تساهم في محاربة الشيخوخة.

9- الجزر

إن احتواء الجزر على نسبة مرتفعة من الفيتامين A يساهم في تعزيز إنتاج الكولاجين في الجلد ويخفف من تلفه، كما يحافظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة.

10- الصويا

يشكل الصويا مضاداً جيدآ للأكسدة، فيزيد من إنتاج الكولاجين، ويمنع الإنزيمات التي تسبب الشيخوخة للجلد، ومن الأمثلة عليها: الحليب، والتوفو، والجبن، وفول الصويا.

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