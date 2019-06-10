أسباب انتفاخ تحت العين وأهم النصائح للتخلص منه

العين أحد أجزاء جسم الإنسان المهمة إذ تساعد على الرؤية ولكنها في الوقت ذاته تتعرض إلى العديد من الأمراض والمشاكل الصحية ولعل أهمها الانتفاخ والتورّم والتي تكون ناتجة للعديد من الأسباب، ويرافقها العديد من الأعراض مثل: الآلام الشديدة، واحمرار البؤبؤ.

وفي حال استمر الانتفاخ لأكثر من يوم يُفضل استشارة الطبيب فوراً، لأنه يُمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر.

وفي هذا المقال سنتحدث عن أسباب انتفاخ تحت العين ونصائح للتخلص من الانتفاخ:

1- إصابة العين بالحساسية، ويكون ذلك نتيجة الأجواء الباردة، أو تناول بعض الأطعمة التي تسبب الحساسية.

2- التقدم في السن، ويمكن اعتباره من أكثر الأسباب المؤدية لانتفاخ تحت العين، والسبب ترهل جلد العين بسبب تمدد خلايا الجلد.

3- العوامل الوراثية.

3- الوزن الزائد، إذ يؤدي بدوره إلى تراكم الدهون تحت العين، وبالتالي يؤدي إلى ترهل الجلد.

4- تراكم السوائل في الجسم نتيجة لتناول الأطعمة المالحة.

5- البكاء.

6- الإصابة بالعدوى البكتيرية.

7- ارتداء العدسات لساعات طويلة.

8- الإصابة ببعض الأمراض كارتفاع ضغط الدم، أو الزكام.

9- ارتفاع نسبة الشحوم تحت العين.

10- الجلوس لساعات طويلة أمام التلفاز أو الحاسوب.

11- الإصابة بخلل في الغدة الدرقية، وهو أكثر الأسباب شيوعاً بين الأفراد.

12- الإكثار من تناول المشروبات الكحولية.

13- الإكثار من التدخين.

نصائح للتخلص من انتفاخ تحت العين:

- الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالأملاح.

- شرب كميات كافية من السوائل وخصوصاً الماء ويُفضل ثمانية أكواب يومياً.

- النوم لساعات كافية ويفضل ثماني ساعات يومياً على الأقل.

- الابتعاد عن حك العينين.

- عدم استخدام مستحضرات التجميل بشكل يومي.

- عدم التعرض للهواء البارد.

- الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تسبب حساسية للعين.

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