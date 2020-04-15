10 أطعمة تنشط ذاكرة وتركيز طفلك

ذاكرة الأطفال تعتبر قوية لأن دماغ الأطفال ما زال ينمو، كما أنَّ قدرة الأطفال على الاحتفاظ بالمعلومات تفوق قدرة الكبار،لكن نحتاج في عدة أوقات مجموعة من الأطعمة الصحية أولاً على أن تعمل على تقوية الذاكرة خاصة لطلاب المدارس ولتعزز لديهم القدرة على الدراسة وتعمل على تنشيط الذاكرة والمخ.

عزيزتي الأم يقدم لكِ "موقع البوابة" بعض الأطعمة التي تقوي ذاكرة طفلك وتعزز تحصيله العلمي فلا تنسي أن تدخليها في وجباتك اليومية:

1- الجزر

الجزر ينشط التمثيل العضوي في الدماغ ويعمل بصورة قوية.

2- الأفوكادو

الأفوكادو يحتوي على العديد من الأحماض الدهنية الهامة لتنشيط الذاكرة قصيرة المدى.

3- البصل

البصل يساعد على تدفق الدم إلى الدماغ ويسهل وصول الأوكسيجين إلى خلاياه وخاصة في الأجواء الحارة.

4- الروبيان

الروبيان يمد الجسم بأحماض أوميغا 3 المفيدة للدماغ والتي تزيد من القدرة على ملاحظة ما يجري فيزيد الانتباه لدى الطفل.

5- المكسرات

المكسرات مفيدة جدًا للأطفال لأنها تنشط الموصلات العصبية بين خلايا الدماغ وبالتالي تكون الاتصالات سريعة الوصول مما يساعد الطفل على استيعاب المعلومات وتخزينها وتذكرها لاحقا، سواء المكسرات المجروشة أو التي على شكل زبدة الفول السوداني.

6- السبانخ

يحتوي السبانخ على كل من حمض الفوليك وفيتامينات E و K التي تبطىء من ضعف الذاكرة مع تقدم العمر إلى جانب الكرنب والملفوف فله قدرة عظيمة في تقوية الذاكرة لدى الدماغ.

7- الكرنب

الكرنب يقلل من التوتر والعصبية بتقليله نشاط الغدة الدرقية مما يجعلها تعمل بتوازن فيسهل على الطفل التركيز ويتخلص من التوتر والعبث.

8- التفاح

التفاح من أكثر الفواكه التي تحمي التهاب خلايا الدماغ لاحتوائه على مضادات الأكسدة وأهم ما فيها قشرتها فهي التي تحتوي على أكبر كمية من كيرسيتين المضادة للأكسدة.

9- البيض

يعتبر البيض من الأطعمة المنشطة للذاكرة فصفار البيض يحتوي على مادة الكولين التي تقلل من مخاطر الزهايمر.

10- الليمون

يعتبر الليمون أو عصير الليمون فهو يساعد على مد الجسم بالطاقة وزيادة القدرة على الإستيعاب والانتباه كما أن عصير الليمون يعمل على تهدئة الأعصاب.

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