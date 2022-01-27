فصل الشتاء يشتهر بكثرة تناول الأطعمة التي تساعد على تدفئة الجسم من الجو البارد، ويوجد بعض الأكلات المميزة في الشتاء التي لا تمنحنا الدفء فقط، ولكنها تمد الجسم أيضاً بالطاقة مثل البليلة، الكشك، الفواكة الحمضية، شوربة العدس والخضاروغيرها الكثير.

10 أطعمة تمنح جسمك الدفء في فصل الشتاء

شوربة العدس تمنح جسمك الدفء في فصل الشتاء

تعتبر شوربة العدس من أشهر الأطعمة الشتوية والتي تساعد على الشعور بالدفء في فصل الشتاء، وتتكون من مقادير بسيطة فهي عبارة عن العدس الأصفر والطماطم والبصل وأحياناً خبز ناشف.

من فوائد شوربة العدس أيضاً يقلل تناول من كوليسترول الدم بسبب تأثيره على الأحماض الأمينية في الدم، وانخفاض كوليسترول الدم الكلي والكولسترول السيء (LDL) والدهون الثلاثية.

البطاطا الحلوة تمنح جسمك الدفء في فصل الشتاء

البطاطا الحلوة من أكلات الشتاء التي تمنح الدفء والتغذية الجيدة، ويمكن أن تقدم مشوية في الفرن أو مهروسة مع لبن وسكر.

من فوائد البطاطا الحلوة تعزيز المناعة، حيث تحتوي البطاطا الحلوة على فيتامين C وبيتا كاروتين حيث أن هذان العنصران يساعدان على تقوية الجهاز المناعي ليقوم بمحاربة الأمراض والالتهابات والجذور الحرة وأمراض الشتاء، وتعزيز صحة القلب والشرايين لأنها تحتوي البطاطا الحلوة على البوتاسيوم المسؤول على اتزان السوائل في الجسم والمحافظة على مستوي ضغط الدم في المستوي الطبيعي وذلك يساعد على الحفاظ القلب من حدوث أي جلطات .

البطاطا الحلوة مقاوم لأمراض السرطان لأنها البطاطا الحلوة غنية بمركبات الفلافونويد و فيتامين (أ) و فيتامين (ب) ،وذلك يساعد على الحماية من الإصابة بالأمراض السرطانية مثل سرطان البروستاتا وسرطان القولون.

شوربة الدجاج بالخضراوات تمنح جسمك الدفء في فصل الشتاء

إن جميع أنواع الشوربة في فصل الشتاء تساعد على تدفئة الجسم ومقاومة الإحساس بالجوع، وتمنح الجسم جميع العناصر التي يحتاج إليها مثل البروتينات والفيتامينات، من فوائد شوربة الدجاج بالخضراوات علاج نزلات البرد والالتهابات مصدر آمن للبروتينات علاج احتقان الرئة تحسين صحة الجهاز الهضمي تدفئة الجسم

الكشك تمنح جسمك الدفء في فصل الشتاء

من الأكلات الشهيرة في المطبخ العربي التي تعطي حرارة للجسم وإحساساً بالشبع لفترة طويلة، ويصنع من القمح واللبن الحامض.

الكشك له قيمة غذائية عالية لأنه يحتوي على بروتينات موجودة في اللبن والقمح وتساعد الكشك على نمو خلايا الجسم وخصوصًا العضلات، ويحتوي الكشك على نشويات توفر الطاقة لجسم الكبار، وتساعد الكشك الصغار على النمو،أما بالنسبة للكالسيوم الموجود في اللبن فيعمل على نمو العظام عند الاطفال، ومنع ترققه عند المتقدمين في السن.

الأسماك تمنح جسمك الدفء في فصل الشتاء

ينصح بتناول الأسماك في الشتاء لأنها من أكثر الأطعمة التي تحتوي على الفيتامين "د"، الذي يقل في الشتاء بسبب عدم تعرض الجسم لأشعة الشمس.

الأسماك يساعد على تعزيز نمو وعمل الدماغ والخلايا العصبية، تعزيز صحة القلب، ويساعد أيضاً الوقاية من التهاب المفاصل، ويساعد السمك على الوقاية من أمراض السرطان والربو عند الأطفال.

الخبيزة تمنح جسمك الدفء في فصل الشتاء

الخبيزة تعتبر من الأكلات الشعبية الشهيرة في المطبخ العربي وبشكل خاص في مصر ومن فوائدها الطبية معالجة نزﻻت البرد والسعال، تساهم في علاج الألم وتعزيز صحة الجهاز المناعي، تعد مضادة للالتهاب، تحارب الإصابة بمشاكل الجهاز التنفسي، الخبيزة مكافحة الشيخوخة وإبطاءها، علاج مشاكل الهضم، وتساعد على حل مشاكل النوم.

حمص الشام تمنح جسمك الدفء في فصل الشتاء

حمص الشام من الأكلات التي تساعد على الشعور بالدفء، ويكون عبارة عن حمص الشام مطبوخاً مع تتبيلة من الشطة والملح والصلصة، ويقدم مع الخل وعصير الليمون.

السحلب تمنح جسمك الدفء في فصل الشتاء

السحلب من المشروبات الأساسية في فصل الشتاء التي تجعلنا نشعر بالدفء، كما أنه منشطٌ قويٌ للجسم والدورة الدموية، يقدم ساخنًا بقوام كثيف مع المكسرات.

من فوائد السحلب تعزيز صحة وسلامة البشرة إذ يساعد السحلب في علاج العديد من المشكلات التي تصيب البشرة، مثل حب الشباب والطفح الجلدي، ومن فوائد السحلب أيضاً علاج بعض المشكلات الجنسية الخاصة بالرجال ويساعد السحلب في علاج بعض المشاكل الجنسية الخاصة بالرجال، مثل مشكلة ضعف الانتصاب.

الفواكه الحمضية تمنح جسمك الدفء في فصل الشتاء

يعتبر البرتقال واليوسفي أكثر مصادر فيتامين C من الغذاء، التي تعمل على مقاومة الأنفلونزا والبرد في فصل الشتاء، كما يمنحان الجسم ما يعوضه عن السوائل التي يفقدها نتيجة عدم تناول المياه في البرد.

البليلة تمنح جسمك الدفء في فصل الشتاء

تعتبر البليلة من الأطعمة التي نعتاد على تناولها في فصل الشتاء، لأنها تساعد على الشعور بالدفء عند انخفاض درجة حرارة الطقس، كما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تمثل أهمية كبيرة لصحة الإنسان.

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