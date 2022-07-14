10 أعراض للحمل قبل الدورة بأسبوع تخبرك بأنك حامل

ليس هناك أسعد من خبر الحمل لدى المرأة خاصة لو كانت تخوض تلك التجربة لأول مرة؛ لذلك ينتاب كل سيدة الكثير من الحماس حول التأكد من حدوث الحمل قبل الذهاب إلى الطبيب؛ لذلك تبحث عن أشهر أعراض الحمل قبل الدورة بأسبوع التي من خلالها يمكن ترجيح حدوث الحمل، ولكن السؤال هنا هل بالفعل هناك أعراض معينة يمكن من خلالها التأكد من حدوث الحمل؟ وما الفروقات بين أعراض الحمل تلك وبين علامات قرب الدورة؟ كل ذلك وأكثر سيتم سرده فيما هو قادم.

أعراض الحمل قبل الدورة بأسبوع

بالطبع كل سيدة لها طبيعة جسمانية خاصة بها عند حدوث الحمل؛ لذلك لا يمكن هنا التعميم، إلا أن هناك بعض أعراض الحمل الأكثر شيوعا التي أجمع على حدوثها نسبة كبيرة من السيدات؛ نتيجة التغيرات التي تحدث في الجسم بعد نجاح تخصيب البويضة داخل الرحم، ولكن التوقيت هو الذي يختلف من حالة لأخرى، حيث تظهر بعض علامات الحمل قبل الدورة بأسبوع وهناك بعض الحالات التي قد تتأخر عن ذلك، ولكن تكمن أهمية التعرف على أعراض الحمل قبل الدورة بأسبوع عن تجربة أمهات سابقين؛ لأجل الحفاظ على هذا الحمل وأبرز تلك الأعراض الآتي:

1- الشعور بالغثيان في الصباح

بالطبع جميعنا يعرف المشهد المعتاد في السينما و المرتبط بالحمل في أغلب الأفلام القديمة، وهو شعور المرأة بالغثيان المفاجئ لتفاجئ بالمحيطين بها يبلغوها بأنها قد تكون حاملاً، وذلك لكون هذا العرض يعتبر من أشهر علامات الحمل المبكرة بعد التبويض والجدير بالذكر أن الشعور بالغثيان لا يرتبط في أغلب الوقت بفترة الصباح ولكنه قد يحدث في أي وقت من اليوم؛ نتيجة عدة عوامل، أبرزها ارتفاع نسب الهرمونات في الجسم المصحوب بانخفاض نسبة السكر في الدم، ولكن قد تتفاقم الحالة مع شم روائح الطعام أو نتيجة الشعور بالتعب أو الإجهاد.

2- تغير شكل الثديين

هناك بعض التغيرات التي تطرأ على الثدي سواء من حيث الحجم أو الشكل أو حتى الشعور بهما أثقل مما كانا عليه في الماضي، وقد يصل الأمر إلى الإحساس ببعض التورم، وتلك الأعراض تتشابه إلى حد كبير مع الأعراض التي تسبق نزول الدورة، إلا أن الاختلاف هنا والذي يجعلنا نشير إلى هذا العرض كأحد أعراض الحمل المبكرة قبل الدورة بأسبوع هو اختلاف شكل الهالة الموجودة حول الحلمة، حيث تصبح مع الحمل ذات لون أغمق مع زيادة في الحجم.

3- تشنجات مع نزول بقع دم

قد يلاحظ أيضاً قبل نزول الدورة بأسبوع نزول بعض نقط الدم ويكون لونها في الغالب وردي فاتح أو بني، وهذا الأمر عادي جداً ولا يدعو للقلق، بل هي حالة طبيعية يطلق عليها "نزيف الانغراس" ويعتبر من أشهر أعراض الحمل في الأسبوع الأول وينتج هذا النزيف الخفيف عن التصاق البويضة ببطانة الرحم؛ مما يتسبب في حدوث تهيج ونزول بعض قطرات الدم، وقد يصاحب تلك العملية الشعور ببعض التقلصات والتشنجات التي تشبه آلام الدورة الشهرية.

4- الحساسية للروائح بشكل أكبر

لو كنت ممن لا يتمتعون بحاسة شم قوية، ولا تعنيك الروائح المختلفة، وفجأة اختلف كل ذلك؛ فيمكن اعتبار ذلك أحد أعراض الحمل الاكيدة قبل الدورة بأسبوع حيث تَقوى حاسة الشم لدى السيدة بشكل مفرط مع حدوث الحمل؛ نتيجة تغير الهرمونات في الجسم، حيث تصبح الروائح الضعيفة قوية للغاية عند السيدات الحوامل.

5- التقلبات المزاجية

بعد حدوث الحمل ونتيجة تغير نسب الهرمونات في الجسم؛ يحدث تقلبات مزاجية عند المرأة الحامل، وخاصة في الأيام الأولى؛ نتيجة زيادة إفراز تلك الهرمونات، والتي تؤثر بالتبعية على العقل والمشاعر وتؤدي إلى الشعور بالحزن أحياناً أو التوتر والضغط النفسي إلخ.

6- الشعور بالتعب وقلة النشاط البدني

على الرغم من عدم وجود أي تأكيد علمي على ذلك، إلا أن أمهاتنا لطالما يؤكدون على أن الشعور بالتعب والإرهاق والرغبة المستمرة في النوم هو عرض من أعراض الحمل بولد قبل الدورة بأسبوع ويأتي هذا الشعور نتيجة زيادة افرازات الهرمونات في الجسم مع العبء الزائد نتيجة حدوث الحمل؛ لذلك يقوم الطبيب في الغالب بوصف العديد من الفيتامينات والمكملات الغذائية لمجابهة هذا الأمر.

7- الدوخة والصداع

قد تشعر المرأة عقب حدوث الحمل بعدم الاتزان والدوخة، وقد تستمر تلك الأعراض لمدة 3 شهور حتى مع تناول المكملات الغذائية؛ وترجع في الغالب إلى حدوث تمدد في الأوعية الدموية ينتج عنه انخفاض في ضغط الدم؛ الأمر الذي يتسبب في شعور الحامل بالدوخة، أما الصداع فقد يظهر وبقوة كأحد أعراض الحمل قبل الدورة بأسبوع نتيجة تدفق الهرمونات بكثرة، وتغير مستويات السكر في الدم.

8- تغير في العادات الغذائية

قد تؤثر زيادة إفرازات الهرمونات داخل الجسم نتيجة الحمل، على العادات الغذائية للحامل، فنجدها باتت تطلب أطعمة لم تكن تأكلها في الماضي والعكس صحيح، وهذا الأمر يعد علامة من علامات "الوحم"، بالإضافة إلى تحسسها بصورة مبالغ فيها من بعض روائح الأطعمة دون غيرها.

9- انتفاخات البطن

بعد حدوث الحمل يحدث زيادة في إفراز هرمون البروجسترون والذي أثبتت الدراسات تأثيره القوي في خفض نسبة الأحماض المسؤولة عن إنتاج العصارة الداخلية للمعدة والتي تسهل من عملية الهضم؛ لذلك مع حدوث الحمل تصاب المرأة بالانتفاخات وبعض آلام البطن وخروج الغازات بكثرة.

10- كثرة الرغبة في التبول

كما ذكرنا الحمل يعمل على زيادة تدفق الدم في الأوعية الدموية؛ وبالتالي منح الكليتين المزيد من السوائل للتخلص منها؛ ومن هنا تلاحظ المرأة الحامل بكثرة رغبتها في عملية التبول بشكل أكثر من المعتاد، وقد يظهر هذا العرض في بداية الحمل وينتهي بعد فترة أو يستمر حتى نهاية الحمل.

الفرق بين علامات الحمل وقرب الدورة

قد تتشابه كثيراً أعراض الحمل مع علامات قرب نزول الدورة الشهرية، خاصة لو كانت المرأة تفتقر إلى الخبرة اللازمة بعملية الحمل، ولم تخض تلك التجربة في السابق ولكن في الوقت ذاته لديها شغف كبير في معرفة أبرز الأعراض التي يمكن من خلالها ترجيح حدوث الحمل ولو بنسبة معقولة قبل الذهاب إلى الطبيب والتأكد بشكل قاطع؛ لذلك سنحاول من خلال النقاط التالية توضيح الفارق ما بين أعراض الحمل المبكرة قبل الدورة بأسبوع وبين علامات نزول الدورة وهي:

آلام الثدي: هي في الطبيعي علامة من علامات نزول الدورة، ولكنها تكون أشد حدة عند الحامل كما تزداد بمرور الأيام، كما يصاحبها تغير في لون وحجم الهالة.

هي في الطبيعي علامة من علامات نزول الدورة، ولكنها تكون أشد حدة عند الحامل كما تزداد بمرور الأيام، كما يصاحبها تغير في لون وحجم الهالة. آلام أسفل البطن: عندما تكون علامة لنزول الدورة ففي الغالب تستمر عدة أيام ثم تختفي، أما للحامل فهي تكون أكثر حدة وتكراراً مع ثقل في البطن والظهر وقد يصاحبها شعور بالغثيان والتعب.

عندما تكون علامة لنزول الدورة ففي الغالب تستمر عدة أيام ثم تختفي، أما للحامل فهي تكون أكثر حدة وتكراراً مع ثقل في البطن والظهر وقد يصاحبها شعور بالغثيان والتعب. الإقبال على الطعام أو النفور منه: في الغالب تكون تلك علامة من علامات حدوث الحمل فقط، سواء كان إقبال الحامل الشديد على الطعام أو الانزعاج من بعض روائح الأطعمة.

في الغالب تكون تلك علامة من علامات حدوث الحمل فقط، سواء كان إقبال الحامل الشديد على الطعام أو الانزعاج من بعض روائح الأطعمة. آلام الظهر: في الغالب تكون تلك الآلام أكثر حدة في حالة حدوث الحمل، خاصة عندما تكون مصاحبة لحدوث إجهاد شديد أو نزف؛ لذلك ينصح دائماً للمرأة الحامل بالبعد عن أي أعمال شاقة.

أسئلة حول أعراض الحمل المبكرة

هناك بعض الأسئلة التي تكررت بشكل كبير بين السيدات حول أشهر أعراض الحمل قبل الدورة بأسبوع والتي من خلالها يمكن التأكد ولو بنسبة ضئيلة من حدوث الحمل وقبل الذهاب والكشف عند الطبيب ومن ضمن تلك التساؤلات الآتي:

هل تظهر علامات الحمل قبل الدورة الشهرية؟

نعم، قد تظهر بعض علامات الحمل قبل نزول الدورة الشهرية، وفي الغالب تكون شبيه مع أعراض متلازمة ما قبل الدورة، ويمكن التفريق بينهما بمقياس الحدة والتغيرات الجسمانية الطارئة عن المعتاد كما ذكرنا.

متى تظهر علامات الحمل للبكر؟

قد تظهر علامات الحمل قبل الدورة مباشرة عند البعض، وقد تظهر عن البعض الآخر خلال الأسابيع الأولى من تلقيح البويضة؛ حسب العوامل الوراثية والهرمونية لكل امرأة.

وأخيراً، وعلى الرغم من صعوبة التعرف على أعراض الحمل قبل الدورة بأسبوع بالنسبة لبعض السيدات، حيث أنها تحتاج للمزيد من الوقت للتأكد منها، إلا أننا نرجو أن نكون قد استطعنا تقديم بعض المساعدة من خلال هذا التقرير، مع العلم أن التوجه للطبيب في حالة الشك هو أفضل سبيل بالنهاية.