عشرة أعمال بسيطة تطرح البركة في الراتب هذا ما سيتم تناول في هذا المقال، مع اليقين بأن الله تعالى هو الرزاق وكل ما يحدث بأمره سبحانه وتعالى، يجب علينا التوكل على الله مع فعل هذه الأمور العشرة، وأهمها:

10 أعمال بسيطة تطرح البركة في الراتب

أولاً التسليم على أهل البيت وقراءة قل هو الله أحد " 3 مرات".

الصدقة لأنها تدفع البلاء، ولها تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواع من البلاء، والصدقة تطرح البركة.

البسملة "بسم الله الرحمن الرحيم" مع الزكاة بحسب شرع الله وحقوقه.

إذا رأيت شيء اعجبك سواء في منزلك أو أولادك أو عائلتك أن تقول "ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله" ثلاث مرات.

إذا رأيت الخير أمامك يجب أن تقول: إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ (54)

المداومة على سورة الواقعة .

المداومة على الاستغفار "فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا".

أدعية البركة عند استلام الراتب

اللهم اجعله في سبيلك وبارك لي فيه وارزقني أن أوءدي حقك منه يارب العالمين اللهم آمين

دعاء بركة الراتب، اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مُدِّنا وفي صاعنا بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر مَن يحضره مِن الولدان.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى رزقني هذا المال من غير حول مني ولا قوة، اللهم إني أسألك خير هذا الراتب وخير مافيه وخير ما جاء منه وخير ما يذهب إليه، وأعوذ بك من شر هذا الراتب وشر مافيه وشر ما جاء منه وشر ما يذهب إليه.

اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك

من دعاء بركة الراتب، اللهم ارزقني نعمة الشكر عند العطاء ونعمة الصبر عند البلاء

اللهم اجعله مال حلال في كل بيسة منه واغفر لي مادونه

دعاء لحفظ المال وزيادته

اللهم صلّ على محمد وآل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين.

يا مقبل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب إياك نعبد وإيّاك نستعين.

آيات البركة في المال

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ [الذاريات: 58].

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ (37 الروم).

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ(39 سبأ).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ[فاطر: 3]

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ[سبأ: 36].

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى [طه: 132].

وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّا للَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ * اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [العنكبوت: 60 – 62].

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ [الملك: 15].

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ [إبراهيم: 32].

آيات تقرأ ع الراتب للبركه

من الآيات التي تقرأ على الراتب للبركه، كثرة الاستغفار، فقد قال الله تعالى: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا.

ما هو سبب قلة البركة في المال؟