دعاء طرح البركة في الراتب، هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، كيف يمكن التحكّم في الراتب الشهري؟ كيف تجعل البركة في المال ولا تفتقر أبداً؟ سنذكر بعض الأدعية من السنة النبوية التي يستطيع المسلم الدعاء بها للبركة في الراتب من كل شهر.

دعاء طرح البركة في الراتب

اللَّهمَّ اكفِني بحلالِكَ عَن حرامِك وأغنِني بفضلِك عمَّن سواكَ.

اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ والهَرَمِ، والمَأْثَمِ والمَغْرَمِ، ومِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وعَذابِ القَبْرِ، ومِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وعَذابِ النَّارِ، ومِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الفَقْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطايايَ بماءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وباعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطايايَ كما باعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ.

ما أصابَ أحدًا قطُّ همٌّ ولا حَزنٌ فقال: اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي، إلَّا أذهبَ اللهُ عزَّ وجلَّ همَّهُ، وأبدلَه مكانَ حَزنِه فرحًا، قالوا: يا رسولَ اللهِ! يَنبغي لنا أَن نتعلَّمَ هؤلاءِ الكلماتِ؟ قال: أجَلْ! ينبغي لمَن سمِعَهنَّ أن يتَعلمَهنَّ.

اللهم لك الحمد حتّى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، اللهم إنا نسألك ونتوسّل إليك بكل اسمٍ هو لك سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو آثرته في علم الغيب عندك، أن تبارك لنا في راتبنا، اللهم أنزل لنا من بركات السماء فيه، وأخرج لنا من بركات الأرض، اللهم وأن تذهب عنّا الفقر وتقضي عنّا الدين، اللهم إنّك على كلّ شيءٍ قدير، اللهم إنّا نسألك بأنّنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، يا حنّان يا منّان يا بديع السموات والأرض يا واسع الرحمة والغفران، أن تكثر لنا في راتبنا، وأن تجعل فيه بركةً لا تنتهي، اللهم أغننا اللهم أغننا اللهم أغننا، اللهم ارزقنا بفضلك وكرمك لا بتعبنا وجهودنا، اللهم أنت خالق كلّ شي وأنت القادر على كلّ شيء، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووهبتنا إنّك أنت الوهّاب.

أدعية حفظ المال من العين والحسد

من أفضل أدعية حفظ المال من العين والحسد، اللهم يا راحم المساكين ورازق السائلين، إنّي أسألك رزقًا واسعًا وطيبًا من رزقك الواسع.

اللهم يا فارج الكُرب أقضِ حاجتي وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

أدعية تزيد من الجمال

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