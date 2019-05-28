10 خطوات للحفاظ على نشاطِكِ في أواخر أيام رمضان

تحتاج الأيام الأخيرة من رمضان إلى اهتمام بالغ منكِ للحفاظ على نشاطكِ وحيوتكِ، فيكفي إذاً اتباع هذه الخطوات والنصائح السهلة للبقاء بالإندفاع نفسه في نهاية رمضان تماماً كبدايته.

وفي هذا المقال نقدم لكم 10 خطوات بسيطة للحفاظ على نشاطِكِ في أواخر أيام رمضان:

1. خصصي وقتاً لنفسك: من المهمّ أن تخصصي الوقت لنفسك لكي تتمكني من الإهتمام بعائلتك والحفاظ على نشاطك وحيويتك في زحمة أواخر أيام رمضان وقبل العيد.

2. حاولي التخطيط المسبق لوجبات الطعام، مع التبضع المريح لعدد من الوجبات.

3. خذي قسطاً من الراحة قبل تحضير الطعام.

4. تناولي إفطاراً صحياً وسحوراً خفيفاً.

5. لا تهملي أبداً وجبة السحورلأنها تحضّرك بشكل أفضل ليوم صيام طويل.

6. لا تترددي في ممارسة الرياضة وعلى الأقل رياضة المشي.

7. القيام بنزهة صغيرة بعد الإفطار لاسترجاع الحيوية.

8. الحصول على ما يكفي من ساعات النوم.

9. شرب الكثير من الماء والتوقف عن شرب الكافيين.

10. التخفيف من السكريات والحلويات.

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