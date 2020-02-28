10 صفات للصديق الوفي تعرّف عليهم

تدوم بعض الصداقات حتى آخر العمر، رغم الصعوبات التي يمكن أن تمرّ بها، والخلافات في وجهات النظر، إذا أحسن أحدهم اختيار الآخر.

وتتكسّر صداقات أخرى على صخرة الخلافات وسوء التفاهم والعصبية، ولا يجدي معها أي إصلاح أو إنقاذ! الدكتورة سناء الجمل خبيرة التنمية البشرية تقول أنه لكي تنجح في اختيار صديق العمر، الذي يكون لك سنداً وظهراً قوياً وقت الملمّات، ربما يجب عليك وضع بعض هذه الملاحظات في الاعتبار:

1. اهتمامات مشتركة مع صديق العمر

وجود أشياء تجمع بينكما، ثقافية، أو رياضية، أو اجتماعية، تقرّب من وجهات النظر، وتربط بينكما بأكثر من رابط، وتساعدكما على قضاء وقت ممتع ومفيد، كما يمكن أن تكون وسيلة لتناقل المعرفة والمعلومات فيما بينكما. وحتى لو لم يتوافر ذلك القاسم المشترك في بداية العلاقة، يمكنكما مع الوقت التوصل إليه، وتنميته.

2. صديق صدره متّسع ويقبل العذر

لا تخلو الحياة من المشاكل والصعوبات، والمواقف التي تتطلّب الفهم وتقبّل العذر كي تمرّ. لو لم تتوافر هذه الخصال في صديقك، فسوف تتوقفان أمام الكثير من المواقف، ولن تطول عشرتكما. الصديق الحق من يمكنه أن يمرر الكثير من الأشياء لصديقه، ولا يعاتبه على كل كبيرة وصغيرة.

3. الصديق وقت الضيق

الصديق الحق، هو الذي يقف إلى جوارك، سواء في وقت الفرح، أو وقت الشدة، ولا يكتفي بالتمثيل المشرّف، وإنما يتّخذ خطوات واضحة وعملية كي ينقذك من الضيق.

4. حكيم ويملك القدرة على حلّ مشكلاتك

عندما نكون في قلب المشكلة، ربما لا يمكننا رؤية جميع الجوانب، وهذا هو الوقت الذي نحتاج فيه إلى صديق مخلص، كي يلفت انتباهنا إلى ما خفي عنا، وينصحنا لما لم ننتبه إليه.

5. الصديق يُرشدك إلى الطاعات

تأخذنا الدنيا بعيداً عن الطاعات في أحيان كثيرة، صديقك الحق من يجلو قلبك باستمرار، ويلفت انتباهك إلى ما فاتك من الخير، ويعينك على الرجوع لطريق الحق. ويكون لك قدوة ومثلاً.

6. الصديق يستمع إليك

أحياناً كثيرة تأتي علينا، نكون في أمسِّ الحاجة لأذن نفضفض لها، حتى لو لم تكن تملك حلولاً لما نمرّ به. صديقك الحق، سوف يترك أي شيء بيده، ويمنحك الوقت كي تفضفض له بما في قلبك، ويهوّن عليك، ويستحثك على إفراغ شحنتك السلبية، ولن يتعلل أبداً بأي شيء، أو حجة، أو عذر .

7. الصديق يحفظ غيبتك

صديقك الحق، لن يترك الآخرين يخوضون في ذمّك، أو ذكر نواقصك، وأنت غائب، وإنما سوف يزود ويدافع عنك في أي موقف، ولن يترك للآخرين فرصة للنيل منك. حتى لو كنت مخطئاً، وسوف يطلب منهم بأدب تغيير الموضوع، حتى تكون حاضراً، ويمكنك الرد عليهم بنفسك .

8. الصديق لا يكذب عليك

الكذب رأس كل رزيلة، وإذا تم اعتماده أسلوباً للتعامل بين الصديقين، لن تطول عشرتهما، وسوف تنهار العلاقة بينهما في أقرب وقت. إذا وجدتَ صديقك صادقا معك، ويحرص على مكاشفتك بكل شيء، فاطمئن، هذا رجل يقدّرك، وينوي أن يظل مخلصاً لما بينكما إلى آخر العمر.

9. الصديق يكظم غيظه

تمرّ بنا الكثير من المواقف الصعبة التي تفلت فيها أعصابنا. وتعلو حرارة حديثنا. الصديق الحق، من يحفظ لك قدرك، ويكظم غيظه مهما كان قوياً، ولا ينفث فيك غضبه أو ضيقه، وإنما يفعل أي شيء كي يمرّ الموقف، ثم يكون بينكما عتاب فيما بعد، تصفّى فيه الخلافات، وتعود المياه لمجاريها.

10. صديقك يدعمك مالياً

نمرّ ببعض الظروف المالية الصعبة من حين لآخر. الصديق الحقّ هو من يقف في ظهرك، ولا يتخلّى عنك أبداً، أو يتنكّر لك، بل هو من يسعى لإخراجك من المواقف الصعبة، في الوقت الذي يتخلّى عنك فيه الآخرون، ولو كان بإمكانه مساعدتك ماليا، لا يتأخر.

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