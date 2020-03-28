يوجد الكثير من الأشخاص الذين يعانون من مشكلة السمنة المفرطة نتيجة لتناول الأطعمة الجاهزة والغير صحية، والتي تتكون من نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون المشبعة المهدرجة.

ويرغب معظم الأشخاص في الحصول على الوزن المثالي والمتناسق والصحي، لتعزيز صحة ورشاقة الجسم، وذلك من خلال البدء برجيم صحي ومتوازن، وفي هذا المقال يقدم لكم 10 طرق لإزالة الدهون المفرطة والحصول على الوزن المناسب:

1- تناول مقدار من الماء بما لا يقل عن 8 أكواب يومياً .

2- تجنب تناول المشروبات الغازية بما فيها الدايت، وذلك لأنها منتجات تجارية، تؤثر بشكل سيء على الرجيم .

3- يمكن تناول مشروبات الشاي والقهوة والأعشاب الخالية من السكر خلال الرجيم، حيث يمكن تحليتهم ببدائل السكر المخصصة للرجيم ، ولكن يفضل استشارة الطبيب .

4- الإبتعاد عن تناول الحلويات بشكل نهائي خلال مدة الرجيم، ويمكن تناول الحلويات بكمية مناسبة ، عند الانتهاء من الرجيم .

5- يمكن تناول نوع واحد من الخيار أو الخس أثناء وجبات الطعام، وذلك من خلال تناوله قبل وجبة الطعام الأساسية بساعتين على الأقل .

6- تناول الأعشاب الملينة للمعدة للحد من ظهور مشكلة الإمساك.

7- تناول الطعام بشكل بطىء قبل الرجيم وبعده، وذلك للإحساس بالشبع وعدم الرغبة بتناول المزيد من الطعام .

8- تناول لبن الزبادي أثناء الرجيم، وذلك لأنه يعمل على تحسن عملية الهضم، مما يؤدي إلى تحسن شد الجسم أيضاً .

9- الإنتظام بممارسة التمارين الرياضية، وزيادة الحركة بشكل مستمر، وذلك لأن حركات الجسم هذه تقوم بحرق السعرات الحرارية مما يفيد صحة الجسم،

ويزيد من الرغبة بتناول الطعام بشكل أكثر .

10 الحصول على قسط كافي من النومK والنوم بشكل مبكر، وتجنب السهر ليلاً، وذلك لجعل الجسم يقوم بإفراز الإنزيمات والهرمونات التي تفرز في الليل فقط، والتى تعمل على التقليل من وزن الجسم، مع المحافظة على صحته .

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