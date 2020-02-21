10 عادات تنقص من جاذبيتك ابتعدي عنها

أحياناً تعتقدين أن السلوك الذي تمارسينه مقبول لدى الآخرين، لكن هذه العادات يمكن أن تؤثر فعلاً على علاقاتك بالآخرين، وبالتالي تقلل من جاذبيتك، وتجعلك مزعجة لحد أن الآخرين قد يصل بهم الانزعاج حد التهرب من التواجد معك في مكان واحد؛ لذا الدكتورة سناء الجمل خبيرة التنمية البشرية تحذرك من بعض السلوكيات البشعة يجب التوقف عنها وهي:

1- عض الأظافر بشكل مستمر

إذا قام أحد بأخذ صورة لك وأنت تعضين أظافرك، ستتفاجئين بفظاعة تعابير وجهك عند قيامك بذلك دون وعي منك، ناهيك عن أنها عادة غير صحية وغير نظيفة، كما أن جعل الأظافر قصيرة جداً تعطي إحساساً للآخرين بالرعب.



2- نتف الشعر في الأماكن العامة

يبدو أنه أمر غير معتاد، لكن العديد من النساء لديهن هذا الهوس، فيقمن بنتف شعر االحاجبين أو الساقين في أماكن عامة مثل حوض السباحة، أو الشاطئ، أو صالة الألعاب الرياضية أو الحديقة العامة.



3- تفقيع البثور

في الوقع إنه مثير للاشمئزاز عندما تكتشفين فجأة أن لديك بثرة بيضاء، لامعة، أو صفراء، فلا يمكنك التفكير في أي شيء آخر غير القضاء عليها فوراً. ولكن يجب ألا تقومي بذلك أمام الملأ. فبغض النظر عن مكان البثرة في الذراعين والساقين أو الوجه، فإن تفقيع البثور هو مثير للاشمئزاز على حد سواء! حاولي إيجاد مكان ذي خصوصية؛ لتقومي بتفقيع بثورك بطريقة صحية، حيث يمكنك تفادي تعفن جرحك!.



4- ارتداء الملابس الداخلية التي ليست في مقاسك

بالإضافة إلى أنها ليست مريحة، فالملابس الداخلية التي تظهر جزء الخياطة الأعلى أو المطاطات الفوقية، خاصة الصدرية تشوه شكل جسمك وتقوم بالتنقيص من جاذبيتك عندما تتحركين.



5- الشعر الأشعث الفوضوي

لا تخدعي نفسك. فهناك فرق بين الحصول على شعر أشعث؛ لأنه نوع من الموضة حيث تشعرين بالفخر وبين الخروج للشارع بشعر أشعث لأنك تكاسلت عن تصفيفه.



6- ارتداء أي لباس لأي نشاط دون إعطاء قيمة للنشاط الذي ستمارسينه

هو خطأ كبير. فإذا أردت أن تركضي، يجب أن ترتدي ملابس رياضية مناسبة لذلك، وإذا كان عندك موعد مهم ويتطلب اختيار لباس بعناية كبيرة فلا تلبسي لباساً رياضياً، وإذا كنت ستذهبين في نزهة، فلا ترتدي أحذية ذات الكعب العالي.



7- تعمد الظهور

أحيانا تعتقدين بأنك عندما تصرخين بصوت عالٍ أو عندما تقومين بالشتم أو فرض نفسك بالقوة، فإنك ستلفتين انتباه الآخرين بشكل إيجابي، ولكن الواقع يختلف، فهذا السلوك يعطي انطباعاً سيئاً حولك. فيجب أن تضبطي نفسك وتكوني أكثر هدوءاً.



8- اللباس الشفاف هو الأكثر جاذبية

هذا غير صحيح دائماً؛ يقول أفضل المصممين، إنك يجب أن تظهري اللباس المناسب للأشخاص المناسبين، فحسب نوعية هؤلاء الأشخاص فأنت حرة في إظهار الجزء الذي ترينه مناسباً من جسدك. فهناك لباس الصدر العاري المفرط، أو التنورة القصيرة جداً، أو الألبسة الشفافة التي تقترب من العري أو الملابس الضيقة جداً. كل ذلك اعتماداً على السياق.



9- طريقة المشي تؤثر على جاذبيتك

إن طريقة مشيك ووقوفك تؤثر على جاذبيتك، وهناك حركات تفقدك جاذبيتك. مثل ذلك عندما تجلسين مسترخية جداً وساقيك مفتوحتين، لدرجة أنك تنسين نفسك وتتكئين على الكرسي وتدفعين بنصف جسدك نحوه. أو عندما تمشين في الشارع وأنت تجرين رجليك، فتبدو خطواتك متلاصقة مع الأرض، أو عندما تمشين فاتحة بشكل كبير ساقيك أو عندما تمشين وقدميك متباعدتين.



10-احتقار الآخرين

لا تعتقدي أن عدم إعطاء القيمة للآخرين يزيدك جمالاً وقيمة، فلا تقومي بالافتخار على الناس، وتنسي معايير الأخلاق. فليس من الصعب جداً أن تقولي “صباح الخير” في الصباح أو “مساء الخير” في المساء أو “وداعاً”، فالابتسامة هي باب القلب دون شك! فأنت بابتسامتك تكونين أكثر جاذبية من انتقادك للأخرى.

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