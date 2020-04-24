10 عبارات يريد طفلك إخبارك بها عند الانفصال عن والده

الطلاق تجربة صعبة تؤثر على جميع أفراد الأسرة خاصة الأطفال، إن كنتِ تمرّين بتجربة طلاق، عليكِ الانتباه لنفسية طفلك، وتجنّب تعريضه للمشاكل التي قد تحدث بينك وبين والده.



والأخطر أنه في بعض الحالات قد يكون الوالدان حريصين على نفسية الطفل، ولكنهما يتصرفان بطريقة تسبب ضرراً له دون قصد.

لذا من المهم معرفة كيف يفكر الطفل عند المرور بتجربة انفصال والديه، ووضع هذه الأفكار في الاعتبار من أجل التعامل بنجو سليم معه، وإليكِ 10 أشياء طفلك يريد أن يخبرك بها عندما تنفصلين عن والده..



لا تقولي أشياء غير لطيفة عن أبي، فأنا أحبكما، وأحتاج إلى كلٍّ منكما، ولا أحب التخلّي عن أحدكما.



عندما تتحدثين بطريقة سيئة عن والدي، فأنا أغضب منكِ.



لا تضعيني في اختيار مستمر مع من أريد قضاء وقتي، هذا ليس عدلاً، عليكما مراعاة أنني لست آلة، وأنني أحتاج إلى قضاء وقت مشترك معكما.



تحدّثي عن المعاملات المالية مع والدي بعيداً عني، لا أريد أن أكون طرفاً في هذه الخلافات، ولا أن أكون رسولاً بينكما، ولا يصح أن أعلم شيئاً عن هذه الأمور المزعجة.



لا تستخدمي المال لكسب حبي، كوني محبة ولطيفة وسوف أحبك بغض النظر عن المال الذي تقدمينه لي.



لا تمنعيني من رؤية والدي، إذا فعلتِ هذا، فسوف أكبر وأكره ما فعلته بي.



احصلي على مستشار لمساعدتك على حل مشاكلك، أريد أن أعيش مستقراً وقوياً، لا مثقلاً بالهموم.



كلما صعّبتِ الأمور على والدي، صعّبتِ الأمور عليّ بالتبعية، فكوني صبورة، لطيفة ومرنة.



اضحكي وابتسمي، أريد أن أستمتع بحياتي وبوقتي معكِ، ومزاجك يؤثر على مزاجي، لذا احصلي على طريقة وافعلي ما بوسعك لتكوني سعيدة، ومن ثم أصبح سعيداً ومستقراً بدوري.



لا تنسي أنني أمتلك قلباً منقسماً الآن، أعيش بين منزلين بنظامين مختلفين، فتحلّي بالصبر معي عندما أنسى بعض الأشياء، أو أحتاج إلى وقت للتكيّف مرة أخرى على قوانين منزلك. ولا تجعليني أحمل أغراضي في حقيبة بقية حياتي، أعدّي لي منزلاً كاملاً لأشعر بالارتياح، وأنني في منزلي ولست زائراً.

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