10 فوائد لـ حقن البلازما للوجه 

حقن البلازما هي حقن غنية بالصفائح الدموية المستخلصة من عملية فصل أحد مكونات الدم، ألا وهي البلازما، ثم إعادة حقنها للمريض نفسه باستخدام خاصية الميزوثيرابي؛ حيث تحفز الحقن انقسام الخلايا الجذعية التي تعزز عملية تجديد الخلايا التالفة، وتحفز الجلد على إنتاج الكولاجين الذاتي، كما تجدد الخلايا المسؤولة عن توليد الشعر من الجذور، وتعزز عملية نمو الشعر.

تعتبر حقن البلازما من أحدث الطرق المستخدمة في علاج العديد من الأمراض الجلدية، وتجديد خلايا الجلد، وتعزيز عملية إنتاج الكولاجين والبروتين، بشكل آمن، ودون حدوث أي مضاعفات جانبية غير مرغوبة، كما أنها مختلفة عن الوسائل التقليدية الأخرى، مثل الفيلرز، أو البوتكس لأنها مستخلصة من جسم الإنسان نفسه.

فوائد حقن البلازما للوجه

1- حقن البلازما تمنح البشرة النضارة، والحيوية، والشباب.

2- حقن البلازما تزيد قوة الجلد وتماسكه، وبالتالي تشده.

3- تؤخر ظهور علامات التقدم في العمر، وتمنع ظهور الخطوط الرفيعة في منطقة الجبين، وحول العينين، وحول الفم.

4- تجدد مكونات البشرة، وتمنحها النعومة.

5- تخفف آثار الندبات الناتجة عن حب الشباب.

6- حقن البلازما تشد البشرة، وتخفف التجاعيد.

7- حقن البلازما توحد لون البشرة.

8- تورد لون الشفاه، وتبرزهما بشكل تجميلي.

9- حقن البلازما تخفف الهالات السوداء حول العينين.

10- تغذي البشرة بالفيتامينات، والبروتينات، والمعادن المختلفة.

المزيد من الصحة والجمال:

5 وصفات منزلية للعناية بالبشرة في فصل الشتاء(صور)

جميلة البوابة: 3 زيوت مفيدة لإزالة علامات الشيخوخة