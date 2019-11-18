5 وصفات منزلية للعناية بالبشرة في فصل الشتاء(صور)

في فصل الشتاء تتعرض البشرة إلى العديد من العوامل الخارجية التي تؤثر في جمالها وصحتها، مثل التّعرّض للأشعّة فوق البنفسجيّة، والاستحمام بالمياه السّاخنة، واستخدام الصّابون والمنظّفات القويّة، وبعض الحالات الطّبيّة مثل فرط نشاط الغدّة الدّرقيّة، والصّدفيّة، والسّكري، والتهابات البشرة، لذا يجب الاعتناء بالبشرة خاصة في فصل الشتاء.

وفيما يلي بعض الوصفات المنزليّة الطّبيعية التي تستخدم لإعادة ترطيب البشرة الجافة، والتخلص من مشاكلها:

زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على الأحماض الدّهنيّة التي تعوّض التّرطيب المفقود في البشرة، وعلى البروتين، وفيتامينE، إذ يحجَز التّرطيب في البشرة من خلالهما، بالإضافة إلى سهولة امتصاص البشرة لزيت جوز الهند، وطريقة استخدامه هي:

المكونات:

- كمية من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

- يدفّأ الزّيت في الميكروويف لثوانٍ قليلة، ثمّ يدلّك بلطف على البشرة حتى يتسرب إلى داخلها.

- يترك الزّيت على البشرة لمدّة 10 دقائق، بعد ذلك القيام بالاستحمام.

- يمكن تكرار العلاج مرّة في اليوم.

- إذا كانت البشرة تعاني من الجفاف الشّديد يطبّق زيت جوز الهند بعد الاستحمام على البشرة المرّطبة قليلاً بالماء.

العسل

العسل مرطّب طبيعي، يحتوي على مضادّات الأكسدة، ومضادّات الميكروبات، والمعادن والفيتامينات التي تحسّن صحة البشرة وتشفي أنسجتها، بالإضافة إلى انّه يحجز التّرطيب في البشرة، مما يمنحها النّعومة، وطريقة استخدامه هي:

المكونات:

- عسل.

- غليسرين.

طريقة التحضير:

- تمزج كميّات متساوية من العسل والغليسيرين. يطبّق المزيج على اليدين، ويترك لمدّة 10 دقائق.

- ثمّ يتم شطف اليدين بالماء الفاتر.

- يكرّر العلاج مرّة في اليوم.

- يمكن تدليك العسل الطّبيعي على كافة الجسم بلطفٍ وبحركة دائريّة قبل الاستحمام، ويترك على الجسم 10 دقائق، وبعدها يتمّ الاستحمام.

زيت الزيتون

زيت الزّيتون مرطّب طبيعي، يحتوي على مضادّات الأكسدة مثل فيتامين E، الذي يحيّد تأثير أكسدة الجذور الحرّة التي تتلف الكولاجين، مما يتسبّب بجفاف البشرة، ولأنّ زيت الزّيتون يحتوي على الأحماض الدّهنية فيمكنه تهدئة، وترطيب البشرة كذلك، وطريقته هي:

المكونات:

- كمية كافية من زيت الزّيتون.

- ملعقة من السّكر البني.

طريقة التحضير:

- يمزج زيت الزّيتون مع السّكر البني، للحصول على معجونٍ.

- ثمّ ترطّب البشرة بالماء، ويطبّق المعجون عليها، ويفرك بلطف.

- يترك على البشرة لمدّة 15 دقيقة، ثمّ يغسل بالماء الفاتر.

- يستخدم العلاج مرّة في الأسبوع.

- وللاستخدام اليومي، يمكن فرك زيت الزّيتون الفاتر على المناطق الجافة في البشرة.

كريم الحليب

القشطة أو كريم الحليب من منتجات الحليب التي تعالج جفاف البشرة، إذ تعتبر مرطّباً طبيعياً لاحتوائها على الدّهون، وتقشّر البشرة الجافة، والطّبقة السّطحية الميّتة من البشرة، وتسرّع من إنتاج الكولاجين، وتحافظ على توازن معدّل الحموضة في البشرة؛ بسبب احتواء الحليب على حمض اللاكتيك، وطريقة هذه الوصفة هي:

المكونات:

-3-2 ملعقة صغيرة من كريم الحليب.

-2 ملعقة كبيرة من دقيق الحمّص.

طريقة التحضير:

- يخلط المكوّنين معاً، ثمّ يطبّق الخليط على البشرة الجافة.

- يترك لمدّة 15 دقيقة، ثمّ يشطف بالماء الفاتر.

- تستخدم الخلطة مرّة في الأسبوع.

- للاستخدام اليومي، يفرك كريم الحليب الطازج على البشرة الجافة، ويترك لمدّة 10 دقائق، ثمّ يشطف بالماء الفاتر.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على الأحماض الدّهنيّة، والأوميجا 3، التي تنفذ إلى البشرة بسهولة وتعوّضها عن التّرطيب المفقود، وهي غنية بفيتامين E الذي يحمي البشرة من التّلف النّاجم عن الجذور الحرّة والإجهاد التّأكسدي، لذلك فهو علاج طبيعي لجفاف البشرة، وطريقته هي:

المكونات:

- لب نصف ثمرة من الأفوكادو.

-2 ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير:

- يغرف لبّ نصف ثمرة من الأفوكادو، ثمّ يهرس بالشوكة، للحصول على معجونٍ ناعم.

- يمزج العسل مع معجون الأفوكادو.

- ثمّ يطبّق قناع الأفوكادو بسخاء على البشرة. ويترك لمدّة 20 دقيقة.

- ثمّ يتم مسحه بقطعة رطبة من القماش.

- بعد ذلك تشطف البشرة.

- يمكن القيام بهذا القناع عدّة مرّات في الأسبوع؛ للحفاظ على بشرةٍ ناعمة ورطّبة.

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