إيطاليا هي مدينة مثالية ومناسبة للاحتفال بها في عيد الحب وقضاء وقت ممتع مع من تحبه بطبيعتها الجميلة والساحرة والتجول بين القرى الساحلية الجذابة والجزر الشاعرية والجبال الرائعة والمدن التاريخية القديمة، فهي حاضرة في الموروث الأدبي العالمي كعاصمة للحب.

إيطالية هي دولة تاريخية عريقة أثرية وحضارية وتشتهر بمناخها المتوسطي المعتدل حيث أن الشمال يتسم بشتاء بارد وممطر بينما يكون الجو لطيفاً في الصيف.

أما بالنسبة إلى موقعها الاستراتيجي المطل على البحر، فهو يوفر لهواة الرياضات والأنشطة البحرية أفضل السبل والإمكانيات للاستمتاع أكثر، سواء بالسباحة في الشواطئ اللانهائية أو الألعاب المائية في الصيف.

وعند السفر إلى إيطاليا ستنبهر بتنوع جمال مدنها الطبيعي، فإن كنت من هواة التزلج على الجليد فستجد في القمم المكسوة بالثلوج ومنتجعات التزلج ضالتك، وإن كنت من محبي الهدوء والاسترخاء فعليك بزيارة البحيرات والجزر الشهيرة في إيطاليا، أما إن كنت من عشاق البحر، فعليك بالاستجمام في الشواطئ الممتدة على الساحل، وإذا كنت ترغب في قضاء شهر العسل، فلن تجد أروع مكان من فينيسيا (البندقية) فهي مدينة ايطالية مشهورة بالرومانسية وتصوير العديد من الأفلام العالمية.

ومن أهم ما يجذب السياح إلى إيطاليا هو اشتهارها بأهم مراكز التسوق في العالم، فهواة الأناقة والماركات العالمية مثل جورجيو أرماني ودولتشي اند غابانا وروبرتو كافالي وغيرها سيجدون في إيطاليا ما يبحثون عنه بالتأكيد. إضافة إلى الأنشطة الترفيهية والفعاليات التي تصاحب العروض والتخفيضات على مدار السنة.

حيث تقدم الأماكن السياحية في ايطاليا لزوارها المهتمين بالثقافة والفن وعراقة التاريخ، مجموعة متنوعة من معالم الجذب السياحي ذات الشهرة العالمية مثل برج بيزا المائل والكولوسيوم وبومباي وكنيسة سيستينا وكاتدرائية فلورنسا، وغيرها من المعالم الأخرى، وكما أن السياحة في روما تعتبر أكثر عروض سياحية مطلوبة من العرب المسافرين.

ولا تنسى زيارة أهم المدن السياحية مثل روما وميلانو والبندقية وفلورنسا ونابولي وكاربي وبيسكارا، والاستمتاع بتجربة الطعام الشهي في ايطاليا من قهوة الإسبرسو الغنية والبيتزا الايطالية الشهيرة والباستا والآيس كريم اللذيذ.

10 مدن إيطالية عليك زيارتها في عيد الحب 2022

بورانو

بورانو هي جزيرة في ايطاليا معزوفة متعددة الألوان تعزف هذه المدينة أروع الألحان ، لتجذب إليها الآلاف من السيّاح ، فهي الجزيرة ذات الألون الزاهية المتعددة والتي تقع في شمال بحيرة البندقية وتقع على بعد 40 دقيقة بالقارب أي ما يقارب سبعة كيلومترات من مدينة البندقية .

يحتوي بورانو على الكثير من المطاعم المتخصصة في المأكولات البحرية الطازجة، المطعم الموصى به للغاية هو Trattoria da Romano، Via Galuppi 221 (مغلق أيام الثلاثاء)، تراتوريا دا رومانو هو مطعم تاريخي يسلط الضوء على العديد من المشاهير والفنانين وديكوره الداخلي مزين بلوحات من هؤلاء الفنانين والصور التاريخية ومقالات المجلات. خدعي مقعدك في منطقة تناول الطعام في الهواء الطلق إذا استطعت ، وابدأ وجبتك مع مقبلات من عدة أطباق مأكولات بحرية. يشتهر المطعم بالريزوتو ، لذا تأكد من عدم تفويت هذا الطبق. انقر هنا للحصول على استعراض كامل ل Trattoria da Romano .

ألبيروبيللو

ألبيروبيللو هي بلدة وبلدية في مقاطعة باري في إقليم بوليا في جنوب إيطاليا، وتمتاز ألبيروبيللو بطبيعتها الساحرة ومعمارها الهندسي بالقباب المدببة والحجارة البيضاء والرمادية التي تراوح بين الصغيرة جداً والكبيرة.

سينك تيري

سينك تيري تمتاز بمرتفعاتها الجبلية الشاهقة والمزدانة بالبيوت الإيطالية التقليدية ذات الألوان الساحرة والزاهية.

بوسيتانو

بوسيتانو مدينة شاطئية على سفح الجبل، تنحدر بجمالية لافتة نحو الماء، الذي يزدان بالمراكب متنوعة الحجم.

بورتوفينو

بورتوفينو مدينة ساحلية بأبنية ملونة زاهية ومراكب شراعية تمخر عباب الماء خلال ساعات النهار والليل.

فلورنسا

فلورنسا مدينة ساحرة مطلّة على المسطحات المائية، وتمتاز بهويتها المعمارية اللافتة وخضرتها الكثيفة.

روما

ليس هنالك أجمل من روما بمعامرها الساحر وهويتها التاريخية والثقافية الممتدة عبر عصور، ومسطحاتها المائية الرائقة.

بروسيدا

بروسيدا واحدة من أجمل المدن الإيطالية، إن كنتِ من هواة الإطلالة الشاطئية الساحرة والمراكب الشراعية الفارهة.

فينيسيا

فينيسيا المدينة المائية العائمة، والتي بوسعكِ التمشي بين أزقتها وطرقاتها باستخدام المراكب الأنيقة التي تفترش المرافئ.

كومو

كومو مدينة ساحرة على سفح الجبل، مطلّة على الشاطئ بمياهه الرائقة ومراكبه الشراعية المتنوعة.

5 وجهات رومانسية للسفر في عيد الحب 2022

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