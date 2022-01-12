هل تبحث عن طريقة مثالية للاحتفال بيوم عيد الحب؟ هل تفكر في الذهاب في رحلة سياحية رومانسية؟ هل تفكر بقضاء مناسبة عيد الحب بطريقة متفرّدة عمّا كان عليه الحال في أعوام ماضية؟

يحتفل العالم في 14 فبراير بـ عيد الحب أو ما يعرف عالمياً باسم عيد الفالنتاين وينتظر المحبون هذه المناسبة للتعبير عن حبهم لبعضهم البعض بصفة خاصة ولإحياء مشاعر قد تكون مغمورة في ظل الروتين اليومي.

5 وجهات رومانسية للسفر في عيد الحب 2022

باريس في عيد الحب 2022

باريس هي مدينة العشّاق والرومنسية بامتياز، لن يكون هنالك أكثر رقة من عيد حبّ في ليالي باريس الرائقة وبين أزقتها القديمة ومقاهيها الرصيفية ومتاحفها العالمية.

ومن أبرز الأفكار لتمضية ليلة عيد حب في باريس عشاء رومانسي على متن قارب في نهر السين، غداء في برج إيفل،الاستمتاع بعروض الباليه والموسيقى الكلاسيكية، لوحات استعراضية في المولان روج، ولأنّ عيد الحب لا يكتمل من دون مذاق الشوكولاتة فننصحك باستغلال فرصة تواجدك في باريس لتذوّق أشهى أنواع الشوكولاتة الباريسية والتعرف على تاريخها والمشاركة حتى في صنعها.

مرمريس في عيد الحب 2022

تعتبر مرمريس واحدة من أجمل الوجهات التي تناسب العشّاق في عيد الحب؛ ذلك أنها تتمتع بجوّ جميل في مثل هذا الوقت من العام، بالإضافة لمرافقها الفندقية السبّاقة على مستوى عالمي.

ومن أفضل فنادق مرمريس، فندق ايليت وورلد مرمريس للبالغين فقط،اكوا ريزورت مرمريس يُعتبر فندق أكوا من أفخم فنادق مرمريس 5 نجوم حيث يطل على شاطئ في خليج إتشميلير،فندق كاسا دي ماريس سبا آند ريزورت، منتجع مرمريس دي جراند ازور، فندق بلو بي بلاتينيوم مرمريس، فندق اليجانس مرمريس، فندق باشا بيتش،سيتيا بيتش ريزورت، فندق بوسيدون مرمريس، فندق جان دي ويت

هافانا في عيد الحب 2022

هافانا مدينة الحب والثقافة والموسيقى والرقص، ثمة فنادق كلاسيكية عدة بوسعكِ تمضية هذه المناسبة فيها، وتتميز هافانا المدينة ذات السحر الخافت بالتقاء الأبنية المُرمَّمة بعناية والتي ترجع إلى عصر الاستعمار مع المناظر الطبيعية ذات الألوان الساحرة المحيطة بها.

ومن أبرز معالمها حِصن عسكري مذهل، الميادين الشعبية، ومتحف المدينة دي لا سيوداد، إضافةً إلى كاتدرائية سان كريستوبال، وغيرهم الكثير، بعد أن أشبعت عينيك بجمال العمارة وأناقتها، تسلق البرج الذي يبلغ طولة 35 مترًا للحصول على طلّة أخّاذة على هذه الجوهرة ذات العصور المتنوعة، وأخيرًا توجه إلى مطعم المأكولات البحرية الشهية والمشروبات المثلجة.



لندن في عيد الحب 2022

مدينة العشّاق الراغبين بتمضية أوقات لا تنسى على صعيد الفعاليات والانطلاق بين احضان الطبيعة والمعالم التاريخية والثقافية البارزة.

تضم العاصمة مدينة لندن خيارات كثيرة للسكن منها فنادق وشقق فندقية، وقد يصعب على السائح اختيار الفندق المناسب نظراً لاختلاف مستويات الخدمة في كل فندق وموقع الفندق بالنسبة لمركز مدينة لندن ومعالمها.

ومن اهم اماكن السياحة في لندن ساعة بيغ بن،برج لندن، جسر البرج، لندن اي (عين لندن)، قصر باكنجهام، قصر وستمنستر، متاحف لندن، أما اجمل حدائق لندن حديقة هايد بارك لندن، حديقة ريجنت بارك لندن، حديقة الحيوانات في لندن، حدائق كيو لندن، حديقة سانت جيمس بارك في لندن، حديقة هولاند بارك لندن، منتزه ألكساندرا بارك.

لينكاوي في عيد الحب 2022

لينكاوي جزيرة ماليزية ساحرة وهي واحدة من أكثر الوجهات الرومنسية لقضاء عيد الحب. بادري لحجز غرفتكِ في أحد المنتجعات الفاخرة هناك.

ومن أفضل فنادق لنكاوي 5 نجوم ميريتوس بيلانجي لنكاوي، منتجع بيرجايا لانكاوي، ذا ويستن لانكاوي، فيفانتا باي تاج – جزيرة ريباك، لانكاوي، فندق داتاي لنكاوي، أما افضل فنادق لنكاوي 4 نجوم فندق ايديا لنكاوي، فندق باي فيو لنكاوي.

افضل شاليهات لنكاوي لا فيلا لنكاوي، لانغكاوي بريمروز سي فيو، منتجع ذا داون لانغكاوي، فندق رينفوريست على شاطئ سينانج، بيلوكار لودجز، شاليهات لنكاوي بمسبح خاص، وتتراوح تكلفة الإقامة ما بين 29 – 582 دولار أمريكي ويختلف السعر بحسب الفترة من السنة، مساحة الغرفة، مزاياها، وعدد المرافقين.

رجيم عيد الحب 2022

عيد الحب.. سبب تسميته، وكيف تحتفل به‎؟

رسائل ومسجات عيد الحب 2022